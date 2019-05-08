【開市快報】傳中國擬反擊美國關稅　恒指低開375點　再失29000關

撰文：文顥宗
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中美新一輪貿易談判將於明日起（9日）展開，惟外國傳媒報道指，若特朗普政府周五（10日）如期調高對華關稅，中國勢將採取措施還擊。美股昨晚（7日）動蕩再起，道指收跌473點（1.79%），報25965點。港股今早大幅低開，恒指開市報28987點，跌375點（1.28%）；國企指數報11104點，跌156點（1.39%）。
藍籌股開市普遍下跌，騰訊（0700）跌0.47%，報379元；中國平安（2318）跌2.25%，報88.95元；港交所（0388）跌1.58%，報261元；友邦保險（1299）跌1.04%，報80.95元；滙豐控股（0005）跌1.6%，報67.6元；長和（0001）跌0.49%，報81.2元；申洲國際（2313）跌1.73%，報102.2元；中石化（0386）跌1.19%，報5.8元。
啟德第4C區2號的「跑道住宅地」由會德豐（0020）、中國海外發展（0688）、恒基地產（0012），新世界發展（0017）、華懋集團及帝國集團，共6家地產商合組財團投得。惟相關股份走勢偏軟，會德豐跌1.07%，報55.3元；中海外跌1.39%，報28.4元；恒地跌1.05%，報47.25元；新世界發展跌0.62%，報12.88元。
長實集團（1113）獲李嘉誠基金會斥資7,759萬元增持，惟股價低開1.12%，報61.85元。