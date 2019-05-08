在岸離岸人民幣雙雙上揚　摩根大通：人民幣將保持穩定

近日，人民幣匯率波幅較大。摩根大通預計，今年人民幣將整體保持穩定。但也認為人民幣要保持穩定，將很大程度上取決於中美經貿磋商取得實質性的進展。

中國外匯交易中心的資料顯示，今日人民幣對美元匯率中間價報6.7596，較前一交易日上漲18個基點。

截至發稿，在岸、離岸人民幣日內雙雙上揚約百點，分別報6.7681和6.7835。

此前，摩根大通亞太區副主席李晶於昨日在北京表示，最近摩根大通將今年對中國經濟增長的預測上調至6.4%，美國為2.6%。

債券市場方面，摩根大通預計，與其他發達市場一樣，中國境內公司債券市場將逐漸成為企業的重要資金來源。這將促使更多的外國投資者參與到市場中來。人民幣計價的中國國債和政策性銀行債券將從2019年4月起被納入彭博巴克萊全球綜合債券指數，並將在20個月內分步完成。

摩根大通預計，今年人民幣將整體保持穩定。較低的能源價格和更為溫和的美聯儲貨幣政策也能緩解人民幣的貶值壓力。

摩根大通的外匯策略團隊對2019年底的人民幣對美元預測為6.65，CFETS人民幣籃子指數為95。但也認為人民幣穩定將很大程度上取決於中美經貿磋商取得實質性的進展，匯率將很可能作為一個政治信號被市場密切關注。