【中午收市】騰訊發威　港股跌幅收窄　半日跌206點

中美貿易爭議似升溫，《彭博》報道中國政府有機會在美國政府從當地周五凌晨起，對2,000億美元中國貨品徵收的關稅稅率，由10%升至25%後，會採取反韓措施。受到有關消息拖累，美股大跌逾400點，今早大市低開375點，再次失守29000點，惟其後跌幅逐步收窄，成功收復29000點。

恒生指數中午收市報29156點，跌206點；國企指數中午收市報11159點，跌101點，成交額為571.82億元。

大市得以跌幅收窄，與股王騰訊控股（0700）強勢不無關係。該公司旗下遊戲《和平精英》開放測試，由於此遊戲已在內地獲發版號，市場人士憧憬騰訊遊戲業務可以有更佳發展，帶動股王今早股價重上390元，中午收市報390.8元，升2.6%。

其他遊戲股方面，金山軟件（3888）中午收市報18.8元，跌1.3%，IGG（0799）升0.1%，中午收市報9.57元。

地產股獲投資者追捧

地產及內房股今日亦獲投資者追捧，其中獲李嘉誠基金會增持的長實集團（1113），升0.7%，中午收市報63元，恒隆地產（0101）升0.2%，中午收市報17.64元。中國海外發展（0688）中午收市報28.95元，升0.5%，華潤置地（1109）升0.3%，中午收市報33.8元。

不過出口股仍然疲弱，創科實業（0669）跌3.8%，中午收市報53.75元。

內地金融股亦處於弱勢，交通銀行（3328）跌3%，中國人壽（2628）跌2.4%。

此外今早曾失守2900點的上證指數，在午市收市前已收復此關口，中午收市報2929點，升3點，深成指數更收復9100點，升36點。