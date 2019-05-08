騰訊推新版「食雞」遊戲《和平精英》　股價逆市企硬　專家點睇？

股王騰訊控股（0700）今日股價逆市上揚，並曾升破390元。股王在跌市中呈現強勢，與該公司推出遊戲形式跟《絕地求生》（又稱「食雞」）相似，但已獲內地當局審批的手遊《和平精英》有關。有專家認為，食雞舊玩家可以直接使用原有帳號登入新遊戲，保留了他們的遊戲數據，加上此款遊戲可能允許課金，料令騰訊未來的收入動力增強，月內股價有機會升至400元以上。 宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒認為，《絕地求生》玩家的遊戲數據可以同步到《和平精英》，這個安排不算取巧，並符合了當局的規例，因為遊戲玩法的確有不同。 他指出昔日公司股價下挫，主要因為遊戲業務未能變現，現在《和平精英》有機會可從玩家收費，將助其股價及估值進一步提升。

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林嘉麒指，和平精英已通過審批，遊戲架構、玩法已由監管當局預先批閱，同步遊戲數據這個安排是符合了當局的規例，不是換湯不換藥。（張浩維攝）

改動文本內容 增添「正能量」

據了解，《和平精英》改動了很多文本內容，為遊戲增添「正能量」，如原本的「血量」、「能量條」改為「健康值」及「信號值」，世界觀從荒島求生改成了「軍事競賽體驗活動」。騰訊在宣傳時提到這款手遊是向守衛國家領空的藍天勇士致敬。

林嘉麒指，中美貿易戰影響股市的氣氛，騰訊短期內未必能企穩400元，但其股價調整的空間不太大，前景仍是樂觀。若騰訊有機會跌至380多元的水平，投資者可以考慮上車，「月內很大機會升至400元以上，今年內重上歷史高位也不出奇」。未來騰訊股價或會支持恒指走勢，成為「定海神針」。

信誠證券聯席董事張智威表示，雖然現在不知道《和平精英》可否課金，也未知能否賺錢，但起碼讓市場有個希望，無論如何都是正面訊息。（張浩維攝）

張智威：市場主要炒作憧憬

信誠證券聯席董事張智威則覺得，今日騰訊股價逆市上升，反映市場憧憬其遊戲業務重拾增長，暫時這款遊戲能否收費也是未知之數，但「起碼有個希望」。他續指，食雞遊戲最大問題是賺不到錢，若《和平精英》允許課金，將可以提振騰訊手遊業務收入。

張智威說大市現時較波動，加上騰訊每次升至400元關口，均會有沽壓，如果中美貿易戰有正面消息，騰訊或可升至400元水平，但未必可以挑戰歷史高位。因為騰訊以往收入的增長動力是手遊業務，當時中央沒任何打壓，惟現時遊戲監管收緊，除了有限玩令，部分遊戲更禁止收費，可能減慢騰訊推出遊戲的步伐。