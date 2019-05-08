富衛1881公館開張　李澤鉅及李澤楷破天荒同台揭幕

李澤楷私人投資之富衛集團，早前承租長實（1113）旗下「1881」內的古蹟酒店，活化後更名為1881公館，並於今日舉行開幕典禮，李澤鉅及李澤楷兩兄弟破天荒同台致賀。

1881公館今日舉行開幕典禮，除了特首林鄭月娥，李澤楷、李澤鉅兩兄弟亦同台致賀。（李澤彤攝）

稱公館非單純商業項目

雖然今日天氣麻麻，但開幕典禮仍然卡士十足，除了有行政長官林鄭月娥、「小小超」李澤楷、富衛集團董事會主席夏佳理，就連「大業主」﹑身兼長實主席的李澤鉅亦親身撑場，是李家兩兄弟罕有在父親李嘉誠不在場時一同亮相。夏佳理致辭時指，前水警總部是香港著名地標，富衛期望向市民及旅客展示1881公館的歷史價值及魅力。

富衛集團董事會主席夏佳理致辭時指，富衛期望向市民及旅客展示1881公館的歷史價值及魅力。（李澤彤攝）

富衛大中華區常務董事兼香港總裁柳志堅出席儀式後稱，1881公館並非單純的商業項目，除了協助旅客認識香港，亦可望加強公司與社區的互動，對公司品牌形象相當有利，惟未有透露項目投資額。他又指，富衛將於公館內設立客戶服務中心，加強對客戶及市民的服務。

1881公館前身為長實旗下的海利公館，於2017年結束酒店及餐廳營運，今年初獲富衛集團接手。（李澤彤攝）

1881公館前身為長實旗下的海利公館，於2017年結束酒店及餐廳營運，今年初獲富衛集團接手。根據介紹，1881公館包含5個餐飲概念及一間精品酒店，將會舉行各式節慶及社區活動。此外，富衛表示將與本地社會企業責任合作夥伴匡智會合作，於公館內為其匡智會成員創造就業職位，並寄賣其製作的手工曲奇，期望藉此令弱勢社群受惠。