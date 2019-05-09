人行：4月人民幣存款增2606億元　外幣存款減17億元

5月9日，中國央行公佈2019年4月金融統計資料包告。
一、廣義貨幣增長8.5% 狹義貨幣增長2.9%
4月末，廣義貨幣（M2）餘額188.47萬億元人民幣，同比增長8.5%，增速比上月末低0.1個百分點，比上年同期高0.2個百分點；狹義貨幣（M1）餘額54.06萬億元，同比增長2.9%，增速分別比上月末和上年同期低1.7個和4.3個百分點；流通中貨幣（M0）餘額7.4萬億元，同比增長3.5%。當月淨回籠現金976億元。
二、4月份人民幣貸款增加1.02萬億元
4月末，本外幣貸款餘額148.64萬億元，同比增長12.9%。月末人民幣貸款餘額143.12萬億元，同比增長13.5%，增速比上月末低0.2個百分點，比上年同期高0.8個百分點。
4月份人民幣貸款增加1.02萬億元，同比少增1,615億元。分部門看，住戶部門貸款增加5,258億元，其中，短期貸款增加1,093億元，中長期貸款增加4,165億元；非金融企業及機關團體貸款增加3,471億元，其中，短期貸款減少1,417億元，中長期貸款增加2,823億元，票據融資增加1,874億元；非銀行業金融機構貸款增加1,417億元。
4月末，外幣貸款餘額8,204億美元，同比下降6.2%。當月外幣貸款減少206億美元，同比多減248億美元。
中國央行實施穩健的貨幣政策。（多維新聞）
三、4月份本外幣存款餘額189.25萬億元
4月末，本外幣存款餘額189.25萬億元，同比增長8.2%。月末人民幣存款餘額184.08萬億元，同比增長8.5%，增速分別比上月末和上年同期低0.2個和0.4個百分點。
4月份人民幣存款增加2,606億元，同比少增2,746億元。其中，住戶存款減少6,248億元，非金融企業存款減少1,738億元，財政性存款增加5,347億元，非銀行業金融機構存款增加2785億元。
4月末，外幣存款餘額7,672億美元，同比下降5.8%。當月外幣存款減少17億美元，同比少減205億美元。
四、4月份銀行間人民幣市場同業拆借月加權平均利率為2.43%，質押式債券回購月加權平均利率為2.46%。