劉強東持京東15.5%　為第二大股東　第一大股東為......

京東集團日前向美國SEC遞交2018年報顯示，騰訊控股（0700）持股為17.8%，為第一大股東，京東高管名單變化更大。

截至2019年2月28日，騰訊持股為17.8%，為第一大股東，擁有4.5%的投票權；沃爾瑪持股為9.9%，為第三大股東，擁有2.5%的投票權。

Fortune Rising Holdings Limited持股為1.2%，擁有6.1%的投票權，劉強東所持有的79%的投票權中包含了這6.1%的投票權。劉強東持有京東集團15.5%股權，為第二大股東，劉強東擁有79.5%的投票權。

去年騰訊持股18%

截至2018年2月28日，騰訊持股為18%，為第一大股東，擁有4.4%的投票權；沃爾瑪持股為10.1%，為第三大股東，擁有2.5%的投票權。



Fortune Rising Holdings Limited持股為1.4%，擁有6.7%的投票權，劉強東所持有的79.5%的投票權中包含了這6.7%的投票權。



對比京東2018年和2017年年報可發現，劉強東持股下降了0.1個百分點，投票權降了0.5個百分點，騰訊持股下降了0.2個百分點，投票權反而增加了0.1個百分點。

劉強東擁有京東集團79.5%投票權。（視覺中國）

相比於股權的變化，京東高管名單變化更大。



京東零售CEO徐雷、京東物流CEO王振輝及首席合規官李婭雲榜上有名。被替代的三位分別是前京東集團執行副總裁兼首席公共事務官藍燁、前京東集團首席技術官（CTO）張晨、前京東集團首席法務官隆雨。



自今年3月以來，張晨、隆雨及藍燁相繼離職，京東一下子流失3名核心高管。

2019年2月，京東宣佈年內將末位淘汰10%的副總裁級別以上的高管。從目前來看，離職的多數都是京東上市前後招來的職業經理人。



2019年2月，京東宣佈年內將末位淘汰10%的副總裁級別以上的高管。從目前來看，離職的多數都是京東上市前後招來的職業經理人。

今日美股開市前公布首季業績

京東會在周五開市前，公佈今年首季業績。據分析師預計，京東收入為176.9億美元，每股攤薄收益0.12美元。



而去年第四季，京東收入約為153美元，同比增長25.1%。每股美國存託股攤薄收益約為0.30美元。