【半島酒店母企】大酒店冀貿易戰盡快結束　對零售市道仍樂觀

香港大酒店（0045）公布，今年首季香港半島酒店平均房租按年增長2%，至4,164元，入住率按年下跌10個百分點，至70%。董事總經理及行政總裁郭敬文解釋，香港半島酒店期內業務表現較弱，是因為去年有外國政府大客戶訪港，這宗大生意拉高了基數，而今年就沒有類似情況，故業務表現回落。

在房租方面，郭敬文說增加房租與否，要視乎市場情況，市場表現愈強，遊客愈多，房租加幅自然會較高，但現時市場較為波動，易受短期因素影響，難以預測未來走向。他續指，數年前香港零售業是「強到不正常」，現在只是調整至正常水平，香港半島酒店內的高檔品牌公司生意穩定，更有客人想租更多舖位，可見零售市道仍然樂觀。

投資均從長遠角度來考慮

面對中美貿易戰升溫、英國脫歐及環球政治局勢不明朗，郭敬文認為，有更多貿易活動和更多人外遊，才有利公司生意，故希望中美貿易戰盡快結束。公司在投資歐美、新興市場時，均是從長遠投資角度來考慮，若在世界成熟地方投資，不會太大的效果，所以公司推進緬甸仰光項目，就可使用較少投資額，在未成熟市場內播種。

另外，他透露山頂纜車的升級工程仍在按計劃進行中，預計完成兩期工程後，每個車卡的乘客數量可由120人增至210人左右。

米高嘉道理指出，目前兒子正在學習中，希望他日後可為公司帶來更多貢獻。（羅君豪攝）

被問及退休部署時，主席米高嘉道理並未有回應，他笑稱兒子Philip（Philip Lawrence Kadoorie）正在慢慢學習，十分認真盡責，希望他會為公司貢獻更多。