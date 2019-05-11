【歐聯】利物浦、熱刺「雙英」對決　航空公司被指牟取暴利

利物浦、熱刺兩支英超球隊將會爭奪歐聯冠軍，而阿仙奴、車路士則會於歐霸對決，今年英超歐洲賽可謂威到盡。不過，「全英」對決的結果可能意味着英國球迷無法到現場觀看，正確來說，應該是不夠本錢到現場觀看。

直航機票價格高達1.3萬港元

《BBC》報道，6月1日即歐聯決賽當日，從英國直航到馬德里的機票已經漲價到超過1,300英鎊（即約13,268港元），有批評指航空公司牟取暴利。

這是因為當日的機票幾乎全部售罄，在空位較少的情況下，航空公司機票系統會自動上調價格。

利物浦往馬德里單程索價7654港元

如果從英格蘭西北部的利物浦出發，Easyjet提供決賽前一天單程機票，不過標價高達750英鎊（約7,654港元），不過也幾乎全部售罄。

倫敦地鐵局長Steve Rotheram在Twitter上表示，Easyjet的做法「完全是可恥」。

他稱Easyjet往返馬德里的機票價格勁升683%，是完全在足球激情之中牟暴利。

對此，Easyjet在聲明中回應：「我們沒有人為地抬高價格，由於飛行時間較方便，所以部份航班需求強勁，導致價格上漲。」該公司表示，會投入額外航班或使用更大型飛機以滿足需求。

根據Skyscanner資料，利物浦往返馬德里航班已經加價3,015%。

公司為球迷包機 部份人選擇轉機

英國球迷如果還未買機票，其實還有較便宜的做法。Thomas Cook Sport正在組織一些有球賽門票的利物浦球迷，包機前往馬德里，每人收費559英鎊（約5,704港元），其他公司亦有提供機票服務，價格約為650英鎊（約6,632港元）。

再有一些更聰明的做法。《BBC》訪問了熱刺球迷Brian Palacio，他在熱刺對阿積士完場後，就在阿積士球場訂到機票。

他的策略是，預訂一些決賽日時間較早、飛往馬德里的非英國出發航班，也就是轉機。最終訂到從意大利卡利亞里往馬德里的班次。計及英國飛卡利亞里的班次，相對於英國出發，票價便宜了大約100英鎊（約1,020港元）。

鐵道遊要坐15小時 只需2644元

而利物浦球迷James Ward則選擇飛到西班牙華倫西亞自治區的阿利坎特（Alicante），再搭3小時鐵路到馬德里。

而如果鐵道之旅，從倫敦搭到里昂再轉到馬德里，大約需要15小時，費用為259英鎊（約2,644港元）。