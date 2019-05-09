【歐聯】時隔11年全英超決賽再現　阿仙奴車路士歐霸晉級將創歷史

2019歐聯決賽由兩支英格蘭球會利物浦及熱刺包辦，只要阿仙奴及車路士在明晨歐霸4強晉級，便可成為首次由同一地區壟斷歐聯（或歐聯前身歐冠）及歐霸（或歐霸前身歐洲足協盃）4個決賽席位。

今屆歐聯決賽，是自2013年後首次沒有西班牙球會份兒。利物浦及熱刺都在4強次回合絕地反勝，將在香港時間6月2日凌晨3︰00在馬德里體育會主場會師，是自2008年曼聯互射12碼勝車路士後，首次英格蘭球會包辦決賽。熱刺隊史首晉歐聯決賽，利物浦則爭奪第6個歐冠或歐聯錦標，值得一提是今次是第7次歐聯決賽由同一地區球會對賽。

熱刺在下半場連入3球，反勝阿積士首晉歐聯決賽。（路透社）

歐聯同國球會近年決賽會師（按圖放大）

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歐霸4強兩支英格蘭球隊分別打入4強，阿仙奴首回合以3︰1領前華倫西亞，車路士與法蘭克福戰成1︰1平手。若兩支英格蘭球會都晉級歐霸決賽，將可成為史上首次歐聯及歐霸決賽，由同一地區囊括4個決賽席位的紀錄，前無古人。

阿仙奴在4強首回合以3︰1領前華倫西亞，不過他們作客成績欠佳仍未穩陣入決賽。（資料圖片）

歐霸及英超直播賽程（按圖放大）

連同兩個盃賽的前身歐冠及歐洲足協盃在內，史上有6次同屆3個決賽席位源自同一地區，1980年首次有3支德國球隊殺入歐洲賽決賽，漢堡打入歐冠決賽，當時以0︰1負諾定咸森林，歐洲足協盃方面，法蘭克福兩回合勝慕遜加柏。1990年3支意大利球會殺入歐洲賽決賽，AC米蘭挫賓菲加奪歐冠，至於歐洲足協盃由祖雲達斯勝費倫天拿。1995年AC米蘭於歐冠決賽負阿積士，同年歐洲足協盃由帕爾馬兩回合勝祖雲達斯。1998年為最近一次3支意大利球會入歐洲賽決賽，國際米蘭在歐洲足協盃以3︰0勝拉素，祖雲達斯於歐冠決賽以0︰1負皇馬。

最近兩次是由西班牙球隊霸佔兩項賽盃的其中3個決賽席位，在2014年，皇馬在歐聯決賽擊敗馬德里體育會封王，而西維爾就在歐霸盃決賽贏賓菲加奪冠。到2016年，馬德里雙雄再會師歐聯決賽，也是皇馬笑到最後，而西維爾同樣在歐霸盃奪標，決賽贏利物浦。