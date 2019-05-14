MSCI公布A股擴容第一階段新納個股 　創業板指數變動大

明晟公司（MSCI）於今早﹙14日﹚5時公佈了2019年5月的半年度指數審議結果，以及A股擴容第一階段新納入和剔除的A股個股名單。此番指數審議結果將在5月28日收盤後生效。

MSCI官方聲明稱，將增加中國A股在明晟新興市場指數的權重。

將26隻中國A股納入MSCI中國指數（MSCI China Index），新增個股中有18隻來自中國創業板指數，此前238隻成分股的納入因數將從5%增至10%。

新增18隻中國創業板個股包括：同花順、泰格醫藥、溫氏股份、康泰生物、愛爾眼科、邁瑞醫療、網宿科技、東方財富、沃森生物、樂普醫療、匯川技術、三環集團、芒果超媒、藍思科技、智飛生物、先導智慧、宋城演藝、寧德時代。

MSCI中國A股指數中（MSCI China A Index）中，MSCI中國A股大盤股指數將納入26隻中國A股，且沒有個股被剔除出去，包含總股數升至264隻。MSCI中國A股中盤股指數將新增29隻個股並剔除5隻，包含總股數升至173隻。

MSCI中國A股在岸指數新增109隻個股並剔除3隻，其中三個市值最大的新增個股份別是：溫氏股份、寧德時代和邁瑞醫療。其他新增個股包括：東方財富、愛爾眼科、智飛生物、同花順、順灝股份、藍思科技、順網科技、康泰生物、網宿科技等。剔除的3隻成份股包括：廣州發展、 皖新傳媒、 三星醫療。

MSCI擴容或改變A股頹勢局面。（視覺中國）

此外，MSCI中國A股在岸小盤股指數新增503隻個股並剔除49隻，大部分新增個股來自符合條件的中國創業板指數。

MSCI中國全股票指數（MSCI China All Shares Index）將新增66隻個股並剔除10隻，其中三個市值最大的新增個股份別是：溫氏股份、寧德時代和邁瑞醫療。

此外，MSCI中國全股票小盤股指數將新增522隻個股並剔除46隻，大部分新增個股來自符合條件的中國創業板指數。

MSCI表示，本輪指數成分調整完成後，中國A股在MSCI中國指數和MSCI新興市場指數中的總權重分別為5.25%和1.76%。

上文提到的MSCI中國指數（MSCI China Index）是MSCI覆蓋中國的旗艦指數，按照MSCI全球可投資市場指數（GIMI）編制方法所編制，屬於MSCI全球可投資市場指數體系中的一員。在納入中國A股之前，涵蓋了除A股之外的全球範圍內中國股票市值的85%，包括港股中的H股、紅籌股和民企股，以及B股和海外上市的股票（如美股ADR）。