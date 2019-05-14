MSCI香港指數納入維他奶　另中國指數剔出「龍床盤發展商」佳源

撰文：張偉倫
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MSCI指數公布半年度指數成份股檢討結果，其中MSCI香港指數納入維他奶（0345），同時剔出恒隆集團（0010）及敏實集團（0425），有關檢討結果會在本月28日收市後生效。
MSCI中國指數則會納入31間中﹑港兩地上市公司。其中香港上市公司，包括中國奧園（3883）﹑李寧（2331）等，並會剔出4間公司，包括神州租車（0699）﹑佳源國際（2768）﹑香港中旅（0308）及綠城中國（3900）。
此外MSCI指數會將A股納入因子由5%上調至10%，並有26隻A股納入MSCI中國指數，當中18隻為創業板成分股。
MSCI中國指數獲納入股份名單
|李寧（2331）
|中國奧園（3883）
|中國教育（0839）
|愛蘭眼科（深圳﹕300015）
|成都銀行（上海﹕601838）
|財通證券（上海﹕601108）
|三環集團（深圳﹕300408）
|智飛生物（深圳﹕300102）
|寧德時代（深圳﹕300750）
|東方財富（深圳﹕300059）
|泰格醫藥（深圳﹕300347）
|恒逸石化（深圳﹕300347）
|同花順（深圳﹕300033）
|君正集團（上海﹕601216）
|藍思科技（深圳﹕300433）
|樂普醫療（深圳﹕300003）
|芒果超媒（深圳﹕300413）
|蔚來汽車（NIO）
|泛海控股（深圳﹕000046）
|匯川技術（深圳﹕300124）
|康泰生物（深圳﹕300601）
|邁瑞醫療（深圳﹕300760）
|宋城演藝（深圳﹕300144）
|東山精密（深圳﹕002384）
|傳化智聯（深圳﹕002010）
|沃森生森（深圳﹕300142）
|網宿科技（深圳﹕300017）
|溫氏股份（深圳﹕300498）