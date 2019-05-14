MSCI香港指數納入維他奶　另中國指數剔出「龍床盤發展商」佳源

財經快訊
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MSCI指數公布半年度指數成份股檢討結果，其中MSCI香港指數納入維他奶（0345），同時剔出恒隆集團（0010）及敏實集團（0425），有關檢討結果會在本月28日收市後生效。

MSCI中國指數則會納入31間中﹑港兩地上市公司。其中香港上市公司，包括中國奧園（3883）﹑李寧（2331）等，並會剔出4間公司，包括神州租車（0699）﹑佳源國際（2768）﹑香港中旅（0308）及綠城中國（3900）。

此外MSCI指數會將A股納入因子由5%上調至10%，並有26隻A股納入MSCI中國指數，當中18隻為創業板成分股。

MSCI中國指數獲納入股份名單

李寧（2331） 中國奧園（3883） 中國教育（0839） 愛蘭眼科（深圳﹕300015）
成都銀行（上海﹕601838） 財通證券（上海﹕601108） 三環集團（深圳﹕300408） 智飛生物（深圳﹕300102）
寧德時代（深圳﹕300750） 東方財富（深圳﹕300059） 泰格醫藥（深圳﹕300347） 恒逸石化（深圳﹕300347）
同花順（深圳﹕300033） 君正集團（上海﹕601216） 藍思科技（深圳﹕300433） 樂普醫療（深圳﹕300003）
芒果超媒（深圳﹕300413） 蔚來汽車（NIO） 泛海控股（深圳﹕000046） 匯川技術（深圳﹕300124）
康泰生物（深圳﹕300601） 邁瑞醫療（深圳﹕300760） 宋城演藝（深圳﹕300144） 東山精密（深圳﹕002384）
傳化智聯（深圳﹕002010） 沃森生森（深圳﹕300142） 網宿科技（深圳﹕300017） 溫氏股份（深圳﹕300498）
       

 

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