瑞銀降中國今年經濟增長預測至6.2%　料人民幣不會大幅貶值

瑞銀證券發表訮究報告，預期中美兩國有可能今年內達成協議，雖然全面貿易戰風險已顯著增加，但不會進一步升級，並下調中國經濟增長預測至6.2%。

上調關稅會令中國經常帳收支惡化，人民幣會有更大貶值壓力，但瑞銀認為，就算全面爆發貿易戰，人民銀行都會繼續謹慎管理匯率走勢和預期，避免人民幣大幅貶值。

政策或再向偏向寬鬆 開放更多市場

瑞銀分析，美國上調關稅之前，中國宏觀政策基調已經趨向中性平衡，在加關稅之後，政策基調有可能再次偏向寬鬆，人行可能會增加投放流動性，並引導市場利率下行。

同時，中國會進一步向外資開放更多行業和市場，以及進行結構性改革。

如全面開戰 中國經濟增長或僅6%

至於中國經濟增長，報告認為美國加關稅會拖累未來12個月中國經濟增速放慢0.3至0.4個百分點，如果貿易戰不進一步升級、政府溫和加碼寬鬆的情況下，2019年中國經濟增長有望見6.2%。

瑞銀估計未來幾個月中美會達成貿易協議，美國不會對剩餘全部中國產品加徵25%進口關稅。但如果美國這樣做，未計及加稅拖累全球貿易，中國未來12個月經濟增長已可能放慢0.8至1個百分點，至5.8到6%，2020年還會面臨下行壓力。

人民幣今年底見7算 情況轉壞可見7.2

人民幣方面，基準情形之下2019年年底人民幣預計會見7算，如果美國對所有中國產品加徵25%關稅，人民幣則可能貶至7.2。如果關稅持續，人民幣明年會繼續貶值。