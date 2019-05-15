93隻A股MSCI成份股獲機構調研　最受關注股揭曉

近一個月來，93隻MSCI成份股獲得機構調研。其中蘇寧易購（深圳﹕002024）獲調研次數最多，海康威視（深3圳﹕002415）最受海外機構青睞。此外，金風科技（深圳﹕002202）、濰柴動力（深圳﹕000338）、天齊鋰業（深圳﹕002466）、溫氏股份（深圳﹕300498）、中航機電（深圳﹕002013）、長安汽車（深圳﹕000625）等也獲機構調研次數較多。

據中國官方媒體《證券時報》5月15日報導，MSCI發佈5月半年度指數審議結果，並同時公佈新納入和剔除的個股名單，MSCI成份股擴容至437隻。摩根士丹利預計，2019年A股的外資流入量將達700億至1,250億美元。



資料寶統計顯示，近一個月來，93隻MSCI成份股獲得機構調研。蘇寧易購獲調研次數最多，達到9次，這其中包括6家海外機構。



與此同時，多家券商機構給予蘇寧易購買入型評級。如申萬宏源證券在最近的研報中表示，蘇寧易購智慧零售戰略進入紅利釋放期，線上實現流量聚合和品類擴展，線下構建差異化消費場景競爭優勢，零售雲賦能深化，加速下沉低線城市及鄉鎮市場，物流和金融等業務完善生態閉環，整體盈利能力提升。



金風科技、濰柴動力分別獲機構調研7次、5次，獲機構調研次數較多的還有天齊鋰業、溫氏股份、中航機電、長安汽車等。

MSCI將把現有A股的納入因數從5%提高至10%。（視覺中國）

海康威視獲海外機構青睞

從海外機構參與調研的情況來看，海康威視最受海外機構青睞。資料寶統計顯示，近一個月來，海康威視共迎來85家海外機構調研。在最近一次回答機構提問時，海康威視表示﹕「公司不太在伺服器上做投入，但會做計算伺服器和存儲，例如圖片、視頻的存儲，對於傳統資料的存儲，我們沒有計劃去做，因為這個產業已經非常成熟，競爭非常充分。」



分眾傳媒、邁瑞醫療分別獲得26家、22家海外機構調研。參與調研的海外機構家數較多的公司還有匯川技術、立訊精密、中航機電、光環新網、廣聯達等。

首季末QFII持股價值逾152億元

作為外資持倉A股的重要參考，QFII的持股情況歷來備受關注。根據一季度持倉情況，資料寶統計顯示，上述93只獲得機構調研的MSCI成份股中，27股獲得QFII持倉且持倉市值均在億元（人民幣‧下同）以上。獲QFII持倉市值最高的是寧波銀行，首季度末QFII持有該股市值達到152.49億元，佔公司流通股比例為15.5%。



海康威視獲QFII持倉市值23.49億元，占流通股比例不足1%。啟明星辰獲QFII持倉市值17.91億元，佔流通股比例為9.74%。海大集團、寧德時代獲QFII持倉市值均在10億元以上，獲QFII持倉市值較高的還有華東醫藥、碧水源、歌爾股份、華潤三九、海能達等。