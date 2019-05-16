助經濟抗擊外來壓力　中國國務院常務會議部署兩項措施

在中美貿易摩擦升溫，外部環境不確定、不穩定性因素增多情況下，中國經濟如何穩得住，備受關注。中國國務院常務會議昨日部署了兩項措施：進一步網路提速降費；支援企業確定發揮企業主體作用提高創新能力的措施，推進產業提質升級。

北京學者接受中新社國是直通車採訪時認為，這兩項措施一個側重於短期擴內需、穩就業，一個著眼於中長期發展，將合力為中國經濟抵禦下行壓力，成功邁向高品質發展提供保障。

中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生稱，2018年中國的恩格爾係數已降到28.4%，此時人們對資訊、資訊、網路等數位經濟的需求變得越來越迫切。在此情況下，推動網路提速降費對提高消費、滿足人民對美好生活的需要「非常重要」。

中國國際經濟交流中心學術委員會委員、中原銀行首席經濟學家王軍稱，當前國際產業格局面臨重大調整，資訊技術高速發展，圍繞搶佔製造業發展制高點的競爭愈演愈烈。國內產業結構升級和供給結構優化需求迫切，眾多產業亟待從中低端向中高端躍遷。在此情況下，結構調整和產業提質升級顯得尤為重要，這是提升國民經濟整體素質、實現經濟高品質發展的主要途徑。

可以說，在外部環境不確定，經濟面臨較大下行風險的背景下，中國正在全力提升經濟發展的品質，全方位轉變經濟發展結構。而多方資料亦表明，中國經濟存在強大的韌性和穩定性。

中國經濟正從高速增長向高品質增長轉變。（新華社）

值得關注的是，據中國外交部官方微信「外交部發言人辦公室」消息，在5月15日舉行的例行記者會上，外交部新聞發言人耿爽回應「美方稱中國經濟不太好」表示，美方的說法毫無依據，他們又不是中國的經濟主管部門，憑什麼總就中國經濟狀況搞新聞發佈，而且內容完全虛假不實。

今年一季度，中國國民經濟運行依然實現了總體平穩、開局良好。GDP增長6.4%，居民消費價格上漲1.8%，城鎮新增就業324萬人，外匯儲備連續保持在3萬億美元以上。4月份以來，國際貨幣基金組織、花旗銀行、摩根大通等國外金融機構紛紛上調對中國經濟的預期預判，對中國經濟前景表示樂觀。

此外，今年1月至4月，中國外貿進出口按年增長4.3%。其中對歐盟、東盟等出口都出現了大幅增長。中國的交易夥伴遍天下，中國正加快從貿易大國走向貿易強國，世界各國都想分享中國發展的紅利，實現互利共贏。

中國媒體《光明日報》的文章指出，中國經濟發展韌性好，原因是綜合的，但最為關鍵的是以下三個方面：中國特色社會主義制度優勢是實現經濟持續穩定發展的重要保障。改革開放是中國與時俱進、不斷取得前進動力的制勝法寶。依靠經濟結構優化和產業結構升級增強了新時期經濟發展的穩定性和彈性。