【中美貿易戰】美加徵關稅打擊中國經濟？　中國外交部用數據反駁

美國宣布對總值2000億美元的中國商品加徵25%關稅，總統特朗普更認為中國經濟會因此大受打擊，將十分渴望與美國達成貿易協議。 中國外交部發言人耿爽在周三（15日）反駁有關說法，並引用數據強調中國經濟一直保持平穩增長，呈現積極向好勢頭。

耿爽承認美國加徵關稅確會對中國經濟造成一定影響，但強調「但完全可以克服，我們有信心、有能力抵禦任何外部風險和衝擊。」（視覺中國）

「他們又不是中國的經濟主管部門，憑甚麼總就中國經濟對外進行發布，而且內容完全虛假不實」，耿爽重申，雖然美國的貿易保護主義措施確會對中國經濟造成一定影響，「但完全可以克服，我們有信心、有能力抵禦任何外部風險和衝擊。」

耿爽引用數據指，今年第一季度中國國內生產總值同比增長6.4%，增速超出預期；今年1月至4月中國外貿出口同比增長4.3%，其中對歐盟、東盟等出口都出現大幅增長。此外，國際貨幣基金發布的《世界經濟展望報告》，將2019年全球經濟增長預期下調至3.3%，但將中國經濟增長預期上調了0.1個百分點至6.3%，是世界主要經濟體中唯一被上調的國家。

耿爽又特別提到，內需已成為拉動中國經濟增長的主要引擎，去年對經濟增長的貢獻率已達到76.2%。

耿爽特別提到內需已成為拉動中國經濟增長的主要引擎。（視覺中國）

耿爽表示，中國的貿易夥伴遍天下，如今更正加快從「貿易大國」走向「貿易強國」，「世界各國都想分享中國發展的紅利，實現互利共贏，如果有人不願與中國做生意，自然會有別人來填補空缺。」

耿爽強調，中國擁有完備的產業體系，擁有不斷增強的科技創新能力，擁有世界上規模最大的中等收入群體，擁有巨大的國內消費市場和投資市場，「我們對中國經濟前景充滿信心，會繼續按照自己的節奏和步伐，根據自己的時間表和路線圖，堅定推進改革開放，堅定推進經濟高質量發展，實現中國經濟行穩致遠。」

（中國外交部）