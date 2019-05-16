中國官媒開腔力撑：人民幣匯率不會大幅貶值

當前複雜的國際環境讓人民幣匯率走勢較為反覆，惟有分析指出，人民幣匯率不具備大幅貶值的基礎。

人民幣中間價今日再度低開，報6.8688，下調39點，上一交易日中間價報6.8649，在岸人民幣上一交易日收報6.8736。

其實人民幣中間價近日已接近低開，在岸價亦處於弱勢，在周二時，一度跌破6.88，離岸人民幣更是跌破6.91關口。

對於近日人民幣跌勢，由《新華社》主管的《經濟參考報》發佈頭版評論，指出人民幣匯率不具備大幅貶值的基礎。經濟基本面、外匯市場供求關係以及貨幣當局穩匯率的態度等多因素，將支持人民幣匯率在合理均衡水準上保持基本穩定。

官方多次強調不搞競爭性貶值

在《經濟參考報》發佈文章之前，人民銀行主管媒體《金融時報》發佈題為《人民幣匯率不會出現持續大幅貶值》的文章指出，監管部門此前多次強調，不會搞競爭性貶值，不會將人民幣匯率作為工具來應對貿易爭端等外部的擾動。

多維新聞網在《特朗普錯失貿易戰良機 人民幣匯率「保7」無虞 》一文中指出，對於人民幣匯率而言，市場總是容易陷入單邊、線性的思維，即認為好的會一直好下去，壞的會永遠差下去，應該認識到，中美經貿關係仍然存在較大的不確定性，不排人民幣匯率破7對市場信心產生的不利影響。

一旦人民幣兌美元匯率面臨較大的貶值壓力，預計人行將會通過保持嚴格的資本流出管制、加大逆週期因數調控力度等方式來實現短期內匯率的基本穩定。