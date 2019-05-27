釀白蘭地自己飲都要抽稅！　羅馬尼亞、匈牙利準備在歐盟「維權」

世界很多地方都有當地著名的酒，未必一定是最出名的酒才最合口味。歐美不少人都喜歡區內釀製甚至自家釀造的酒，除了新鮮之外更可能配合當地人口味。最近羅馬尼亞和匈牙利就因為自家釀製白蘭地都要抽稅，準備在歐盟「維權」。

水果酒精餾而成 多種水果均可

首先大家要知道甚麼是白蘭地。白蘭地是以水果酒精餾而成，一般會用葡萄酒，但亦有其他水果。羅馬尼亞最出名的是布冧（李子）白蘭地，名為「tuica」，而匈牙利的白蘭地叫「palinka」，可用水果包括杏、布冧、車厘子（櫻桃）、蘋果和梨子。

順帶一提，VSOP是指酒齡4年以上的白蘭地，XO則是10年以上。而最著名的產地是法國干邑（Cognac），使用的葡萄品種、蒸餾器等都有嚴格規定。

歐盟健康為由 禁止私釀白蘭地

《路透社》指出，其實東歐例如羅馬尼亞、匈牙利等地方，傳統上果農都會用自己的水果釀白蘭地。不過基於健康考慮，歐盟為私釀酒加上限制。

現時法例禁止在家私釀酒，而果農將自己生產的水果帶到酒廠，委託製成白蘭地再帶回家自己享用，亦要抽取一半額度的消費稅。

白蘭地是以水果酒精釀而成，最主要為葡萄酒。（路透社）

區內已可私釀啤酒和葡萄酒

由於傳統因素，羅馬尼亞和匈牙利的法例比較寬鬆，較其他地方稅率低，每個果農每年最高可釀製50升白蘭地。

然而兩國仍然不滿意，羅馬尼亞要求再降低稅收，以及每年份額提升1倍至100升。此外，該國還要求可以在自家釀酒，與自家釀製啤酒及葡萄酒看齊。

多國反對羅馬尼亞「鬆綁」提案

羅馬尼亞官員稱，上述建議可令到鄉村居民重新運用古老化方釀製自家白蘭地。

不過，《路透社》引述歐盟文件，德國、意大利、瑞典及保加利亞都反對這項建議。

同位於東歐的保加利亞情況特別，該國擔心容許鄰國羅馬尼亞釀私酒之後，更便宜的羅馬尼亞白蘭地會走私入境，影響該國市場。