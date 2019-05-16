民調：過半歐洲人認為歐盟將在20年內解體

歐洲對外關係委員會（ECFR）委託的一份最新民調顯示，三分之二歐洲人對歐盟看法正面，是1983年以來最高的紀錄，但與此同時，大部分歐洲人卻認為歐盟會在20年內解體。

調查訪問了法國、德國、意大利、瑞典等14個歐洲國家的民眾，結果當中11個國家有過半受訪者認為歐盟很可能在未來10至20年內解體。

比率最高的是斯洛伐克，有66%人認為歐盟會在2040年之前解體，其次為法國，有58%人持相同意見。即使在比率最低的西班牙，數字也達到40%。

三成受訪者認為歐盟成員國之間可能爆發衝突，尤其是那些打算在5月23至26日舉行的歐洲議會選舉中投票給極端主義者或不想投票的人。

在法國及波蘭，更有約三分之一的受訪者覺得有可能爆發戰爭。

整體而言，有四分之三歐洲人認為自己的國家或歐盟甚至兩者政治運作欠佳，在法國更只有15%人認為政治體系健康。但民調機構「歐洲晴雨表」（Eurobarometer）最新數據顯示，三分之二歐洲人對歐盟感覺正面，民望為1983年以來最高。

調查又指出，92%的人擔心歐盟解體會令他們失去在其他歐盟國做生意、旅遊和工作的權利。歐洲對外關係委員會主管萊昂納德（Mark Leonard）說，親歐盟政黨的首要任務是利用選民害怕損失的心理，來喚醒沉默的大多數，並說服這9700萬名選民動身投票。

（衛報）