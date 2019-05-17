貿易戰讓美經濟衰退概率增大　路透：風險升至40%

儘管美國經濟仍在增長，但是分析普遍認為，在債務風險增加，以及貿易戰持續的背景下美國經濟陷入衰退的概率更大。

路透最新調查顯示，接受調查的大多數經濟學家認為，未來兩年美國經濟陷入衰退的可能性為40%。這一結果較上月調查的35%上升了5個百分點。

根據接受調查的120名經濟學家的預測中值，美國二季度經濟增長預計將從一季度的3.2%放緩至2%。

「美國愈來愈受制於債務」

DoubleLine行政總裁傑佛瑞·岡拉克（Jeffrey Gundlach）5月14日警告投資者，美國無力應對經濟衰退，因為它愈來愈受制於債務。他加大了對公司債券市場的警告力度。岡拉克表示，三分之一的BBB評級公司債券有被調降評級的可能性，聽起來與金融危機期間爆發的一系列高風險證券類似。

「這與次貸沒什麼不同。」他表示，「不要在蒸汽壓路機前撿硬幣——基本面差，估值也很高。」

岡拉克警告稱，目前BBB級債券市場的規模大於垃圾債券市場。他指出，摩根士丹利的資料顯示，「45%，不僅僅是BBB，而是整個公司債券市場，現在都是垃圾債券。」

此外，有分析指出，美國對華貿易戰時間愈長，美國經濟陷入衰退的概率就愈大。