中美貿易戰升級誰來埋單　美國經濟數據披露真相

中美貿易談判首日結束，周五（10日）繼續磋商。美國當地時間周五凌晨如期提高2000億美元中國商品關稅。 美國總統特朗普多次為加徵關稅辯解，認為對美國經濟有利。但彭博社周三（8日）引述經濟學家報道指，事實並非如此，關稅最終還是由美國企業和消費者埋單。

根據美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）數據，在截至4月10日，過去一年，特朗普政府對進口自中國商品徵收的關稅為153億美元。基於退還關稅和其他因素，實際徵收的關稅可能少於這個數字。

特朗普在Twitter上和公開評論中表示，美國正在以某種方式向中國徵收關稅或讓中國繳納關稅，但經濟學家指，有關說法帶有誤導成份。他們說，美國進口商要對關稅負責，最終美國企業和消費者要為商品價格上漲「埋單」。

紐約聯邦儲備銀行（Federal Reserve Bank of New York）、普林斯頓大學（Princeton University）和哥倫比亞大學（Columbia University）的經濟學者3月發表報告指，美國收到的關稅款項並不足以補償進口消費者所承受的損失，加徵關稅的成本每月達30億美元。

美國有線電視新聞網絡（CNN）周二（7日）報道，特朗普決定自周五起提高對中國商品徵收的關稅，觸怒美國企業，使他們措手不及。報道稱，特朗普多次聲稱是中國在支付關稅。雖然有中國企業可能為在美國市場保持競爭力而選擇承擔部分成本，但最近的幾份研究報告顯示，美國消費者和生產商背負大部分負擔。

（綜合報道）