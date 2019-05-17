港府：首季商業氣氛改善　料貿易戰短期內解決

港府公布，本港首季經濟按年增長0.6%，維持全年經濟增長預測2至3%不變，全年通脹預測亦維持在2.5%。政府經濟顧問歐錫熊表示，若撇除高基數效應，本港首季的商業氣氛改善，往後經濟發展就要視乎中美談判情況，因政府預計貿易戰可在短期內解決，故維持全年經濟增長預測。

歐錫熊認為，若中美短期內不能達成協議，將對環球經濟造成衝擊，香港經濟也不可避免地受影響。美國在上周把中國貨品關稅上調至25%，中國亦推出反制措施，反映雙方仍有深層次矛盾，但兩國仍希望能達成協議，故現階段不用過於悲觀。政府會密切留意貿易戰談判的最新發展，如有需要，會在8月修訂全年經濟增長預測。

美國加徵關稅貨品 僅佔整體出口3.5%

在出口方面，歐錫熊說由內地經香港轉口貨物只佔整體出口約7%，當中涉及美國加徵關稅的貨品只佔總數的3.5%，實際對本港出口影響不大。不過，貿易戰所帶來的不確定因素，影響環球經濟氣氛、本地消費意欲，以及旅客來港的消費情況等等。

本港首季經季節性調整的失業率維持在2.8%的低水平，歐錫熊指一般來說勞工市場轉變會滯後於經濟改變，現時勞工市場供應緊張，企業不願削減人手，若中美短期內未能達成協議，令貿易戰長時間影響經濟，屆時便會對就業市場造成壓力。