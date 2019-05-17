港首季經濟增長修訂為0.6%　維持全年增長預測2至3%不變

港府發表《2019年第1季經濟報告》，首季經濟按年增長從原先的0.5%修訂為0.6%，維持全年經濟增長預測2至3%不變，全年通脹預測亦維持在2.5%。

政府表示，首季經濟增長經修訂後為0.6%，較上一季的1.2%增長放慢。經季節性調整後按季比較，首季增長1.3%，亦較之前估值的1.2%上調。

貨物出口按季下跌4.1% 訪港客帶來支持

中美貿易戰影響之下，整體貨物出口在第1季進一步減弱，錄得4.1%的按年實質跌幅，情況與許多亞洲經濟體相似。服務輸出增長亦減慢至1.1%，但訪港旅遊業持續擴張繼續帶來支持。

內需減弱 企人消費開支僅微增0.2%

內部需求在第1季與去年同期相比減弱。私人消費開支僅按年實質輕微擴張0.2%，部分反映本地消費意欲審慎，部分則是由於去年同季的比較基數非常高。營商氣氛自去年後期轉趨審慎，整體投資開支持續收縮7.1%。

勞工市場仍然偏緊。經季節性調整的失業率維持在2.8%的低水平，就業不足率亦同樣處於1%的低水平。工資及收入續見實質增長。

若中美摩擦短期未紓緩 有較大下行壓力

政府指出，除了中美貿易摩擦外，外圍還有其他不明朗因素，包括英國「脫歐」、地緣政局緊張，以及一些先進經濟體本土的政治局勢等，亦必須留意。

政府又表示，本港經濟在今年第1季的表現是在預計之內。因此，維持2019年全年經濟增長預測2至3%不變。但同時表示，假若中美貿易摩擦未能在短期內紓緩，環球經濟將會受到拖累，香港經濟難免會面對較大的下行壓力。政府會繼續密切留意外圍和本地形勢在未來數月的發展。

首季通脹2.7% 維持全年2.5%預測

通脹方面，基本消費物價通脹率在第1季輕微下降至2.7%。2019年基本消費物價通脹率和整體消費物價通脹率預測，在今輪覆檢中均維持在2.5%，與《財政預算案》公布的預測相同。