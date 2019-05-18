【溫多娜手記】謝瑞麟女當家與老公拍住上 爆對方有時諗錯設計！

謝瑞麟（0417）一直以夫妻檔「打江山」。由創辦人謝瑞麟之子謝達峰（Tommy），及妻子謝邱安儀（Annie）拍住上經營。兩人出席零售高峰會時，大談接班經過及夫妻共事之道，謝瑞麟亦有到場支持。

繼承父業的集團副行政總裁Tommy表示，自年幼時爸爸已不斷向他灌輸生意概念，又經常帶他去店舖及工場巡視。他就讀中學時，父親在他用功讀書時曾道：「瞓覺啦，唔洗讀咁多書，第時返黎公司就得」，令他一出生便認為自己會從事家族的珠寶行業，並笑言「我做所有野都係為接生意而做，包括娶我太太。」

以仔女借鑑 思考零售新方向

現為謝瑞麟主席兼行政總裁謝邱安儀坦言，當初並無想過會加入謝瑞麟，曾修讀電腦工程科系及從事IT行業的她，與丈夫結婚時「約法三章」，說好互不干涉對方的工作。不過，2008年Tommy身陷囹圄，於是Annie接下擔子，「代夫出征」成為集團主席。

夫妻共事容易產生爭執，關於珠寶吊飾的設計，Annie大爆：「（老公）有時諗到錯哂！個設計諗到天花龍鳳，但女士要穿Deep V先戴到。」當雙方意見不合時，Tommy直言，「寧願唔出聲，畀大家冷靜下，之後又會覺得對方啱。」

謝達峰（圖左）及謝邱安儀（圖右）夫婦，兩人在經營謝瑞麟時拍住上。

稱零售商要不斷進步 追上顧客口味

科技日新月異，零售商須不斷進步才可以追上顧客口味，Annie指她會以子女的行為作靈感，思考公司的發展方向。「仔仔經常戴住耳機同朋友一齊打遊戲，同我地呢輩會出外飲茶社交好唔同，好難想像佢會去店舖買野，同前台員工面對面交流。」

至於囡囡則習慣網購，形容上網「要乜有乜，仲有得退」，不過她在閒暇時依然會外出購物。Annie認為，零售商要因應顧客的生活模式改變，而實體店與網購一定可以互通。