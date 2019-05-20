德媒：不要盲從美國限制華為　思科更不「安全」

德國媒體認為，歐洲各國應謹慎應對美國對華為的限制。美國企業思科較華為更不「安全」。

德國媒體及刊發文章，歐洲各國應謹慎應對美國對華為的限制。美國企業思科較華為更不「安全」。

德國《每日鏡報》於上周四（16日）刊發文章《歐洲人不應該盲從特朗普》。文章稱，美國政府一些舉措將中國電信巨頭華為、中興（0763）等電信設備廠商排除在美國市場之外，文章呼籲德國和歐洲的政客們「最好不要」盲從美國。

《每日鏡報》稱，經過多年審查，英國政府、德國聯邦信息安全辦公室及歐盟委員會等機構並沒有發現華為存在明顯「後門」。但美國思科設備卻經常能發現這些安全漏洞，從2013年至今，已經發現了10起「後門」事件。

文章還提到，德國聯邦網絡局局長約亨·霍曼（Jochen Homann）強調說，同樣的規定應該適用於所有人，「不論公司叫什麼」。他還表示，在未來5G建設中，各國必須與立場中立的網絡安全專家進行安全問題討論，不要將其濫用為國際貿易衝突的砝碼。

華為董事長梁華於上周二（14日）在倫敦接受《Bloomberg》、《CNN》、《衛報》、《路透》、《每日電訊報》、《新聞聯合社》等媒體採訪時表示，華為可以向運營所在國家提出，願意跟英國政府等各國政府簽訂華為設備無後門、無間諜的協議。

此外，華為創始人任正非接受媒體採訪表示，美國封鎖對華為影響不大。