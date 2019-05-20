國泰4月貨物及郵件運載量按年跌6.2%　 料情況在可見將來仍持續

國泰﹙0293﹚公布國泰航空與國泰港龍航空於4月份合併結算的客、貨運量。數據顯示，4月份的載客量較去年同期有所增長，惟貨物及郵件運載量則下跌。

兩航空公司在4月份合共載客312.72萬人次，按年上升4.9%，乘客運載率微跌0.6個百分點至83.9%，以可用座位千米數計算的運力則上升8.1%。今年首4個月的載客量上升4%，而運力則增加6.5%。

另外，兩航空公司上月運載的貨物及郵件合共16.37萬公噸，較去年同期減少6.2%，而運載率下跌5.5個百分點至62.5%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力上升0.9%，而貨物及郵件收入噸千米數的跌幅為7.3%。今年首4個月的載貨量減少5.3%，運力上升0.1%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌5.9%。

林紹波︰主要貿易航線空貨運需求較弱

國泰航空商務及貨運董事林紹波表示，4月份客運業務收入錄得按年增長，主要因為今年復活節假期較遲開始。月內運載乘客人次有不俗的增長，惟運力顯著增加，運載率大致不變。復活節長假期有助刺激短途航線的需求及推動收益率，然而4月整體收益率錄得按年下跌，預料收益率於未來數月仍會受壓。

他續稱﹕「目前主要貿易航線的空貨運需求較弱，不利貨運業務，運載貨運量及收益率均下跌，預料情況在可見將來仍會持續。我們會繼續密切關注中美貿易關係的最新發展，及對全球貿易貨流的影響。」