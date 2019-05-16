港客批國泰有商務空位都唔upgrade會員　網民鬧爆：奉旨畀你？

無論是否航空公司會員，出國乘飛機時總渴望獲upgrade（升級）座位，坊間更流傳不少「搏upgrade」方法。一名自稱持有航空公司的會員資格的網民昨發文，抱怨從台北返港的航班上商務艙有多個空位，但空中服務員未有安排會員升級，批評「好浪費」。帖文一出即獲網民一面倒批評，指樓主貪小便宜不成反公審航空公司，「想坐應該自己買位」，「有綠卡又點？老馮upgrade畀你㗎？」

自稱持有航空公司的會員資格的網民發文批評職員留起商務艙空位而不為會員升級，反遭網民鬧爆。（示意圖，資料圖片）

自稱持有航空公司的會員資格的網民發文，稱上機後看見商務艙「勁多空位，但會員未獲升級。（fb群組「Flyday.hk 旅遊谷 (分享、行程、里數)」截圖）

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自稱持有國泰航空馬可孛羅會綠卡的網民昨於fb群組「Flyday.hk 旅遊谷 (分享、行程、里數)」發文，狠批國泰「真係好垃圾」。樓主稱，昨日乘搭從台北返回香港的航班，上機後看見商務艙「勁多空位」，不過空中服務員或地勤職員都沒作特別安排，「唔upgrade下會員坐」，令他大感不滿，直指「好浪費」。

帖文上載後引起網民熱議，大部分留言均批評或諷刺樓主。有人指樓主表面批評航空公司安排，實際是「公告天下」貪小便宜不成，「又要小貪便宜又要威，仲要取暖」，「如果坐商務見到你，國泰先叫垃圾」。

帖文上載後引起網民熱議，大部分留言均批評或諷刺樓主。（示意圖，資料圖片）

亦有人諷刺他指「其實機頂都好多位，要唔要upgrade去試下？」，「其實搭九廣鐵路頭等車廂都成日有位，點解你唔去投訴唔up你入頭等車箱？」。

有網民則質疑樓主發帖的原意，稱他曾發多個「膠post」吸引注意，如問網民「去旅行撞爆咗個mon貼（螢幕保護貼）有冇得claim？」及「去旅行前被髮型師剪衰個頭仲去唔去好？」，建議網民對樓主說法「勿認真」。

（fb群組「Flyday.hk 旅遊谷 (分享、行程、里數)」）