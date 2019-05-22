【開市快報】恒指高開96點　太地售北角商廈一半權益　太古A飆2%

撰文：文顥宗
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美股昨晚造好，道指先跌後回升，收市升197點（0.77%），報25877點，納指亦反彈逾1%。港股今早跟隨外圍股市反彈，恒指開市報27753點，升96點（0.35%）；國企指數報10661點，升26點（0.25%）。
藍籌股開市個別發展，騰訊（0700）跌0.46%，報339.6元；中國平安（2318）升0.7%，報85.5元；港交所（0388）升1.22%，報247.6元；友邦保險（1299）升0.53%，報75.4元；滙豐控股（0005）升0.61%，報65.5元；銀河娛樂（0027）升0.94%，報48.25元；中銀香港（2388）升1.14%，報31.05元；創科實業（0669）升2.25%，報50元。
太古地產（1972）出售旗下北角商業大廈5成權益，套現23.75億元，股價高開1.42%，報32.2元；太古A（0019）升2.35%，報96元。
中信股份公布，西澳高等法院對公司就專利費B的上訴作出裁決，否定中信方大部分的上訴理據。公司股價今早輕微高開0.55%，報10.92元。
中生製藥（1177）公布首季業績，期內純利增長11%至8.57億元人民幣，股價高開1.7%，報7.79元。