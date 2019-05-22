【華為被禁】葡國傳媒﹕第三方應用商店公司Aptoide願與華為合作

美國政府於上周宣布要封殺中國電訊設備生產商華為，至本周一（20日）科技公司Google宣布不再與華為有生意往來，包括不會為華為手機提供Google技術支援，日後華為手機更未能使用Android系統，其後美國宣布予90日暫緩執行期，Google亦跟隨。不過正當美國宣布對華為出手之際，葡萄牙卻有科技公司宣布，有意與華為合作。

據葡萄牙傳媒《Dinheiro Vivo》報道，葡萄牙科技公司Aptoide正與華為洽談合作，該科技公司創辦人兼行政總裁Paulo Trezentos確認此消息。報道指出公司是第三方Android應用商店，可謂Google Play的最大替代者之一，現時在全球擁有超過2億名活躍用戶，其平台上的Android應用程式已有100萬款，累計下載量達60億次。

不會被華為收購

Paulo Trezentos直言這是一個契機，可與華為建立夥伴關係，解決他們面對的問題；又指出公司早與華為有接觸，其本人亦曾與華為一名高層會面。

至於雙方的合作方式，可以通過即為的智能手機直接搭載Aptoide商店，或華為透過應用程式接口（API），將Aptoide平台內容集成到華為自己商店中。

Paulo Trezentos指出公司有幾項產品予華為選擇。至於會否被華為收購？Aptoide已排除此可能性。