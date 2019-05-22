美國放寬貿易限制　Google宣布繼續與華為合作90日

美國商務部周一（20日）發出臨時許可證，暫時放寬華為貿易限制90日。原定停止與華為合作的Google周二（21日）宣布，計劃在放寬限制的90日期間與華為合作，意味Google將繼續向使用旗下Android系統的華為手機提供軟件更新，直至8月19日。

Google發言人向美國CNBC表示，保持手機更新和安全是對每個用戶的最大利益，臨時許可證容許公司在未來90日內，繼續向華為現有型號提供軟件更新和安全系統升級。

臨時通用許可證讓華為暫時維持在美國的現有網絡服務，並為當地華為手機用戶提供軟件更新服務，有關臨時許可只適用於上周四前的合約。路透社上周引述商務部指出，有關許可證將不適用於新交易，僅可讓擁有華為設備的公司與個人，有時間維持通訊網路與設備可靠度。

臨時許可證的可能受益者，包括懷俄明州（Wyoming）與俄勒岡州（Oregon）東部等人口稀少地區的網路與手機服務供應商，有關供應商是在最近幾年購買華為網路設備。

美國商務部上周四（16日）將華為列入「實體清單」（Entity List），禁止在未獲許可證下與美國企業做生意。實體清單列出的公司，相信涉及違反美國國家安全或外交政策利益活動。

（CNBC）