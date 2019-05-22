美國金融大鱷Kyle Bass﹕金管局唔夠子彈捍衛港元　已沽空

港元匯價偏弱，近周持續於7.85弱方兌換保證水平的邊緣徘徊。美國對沖基金大鱷、對沖基金Hayman Capital創辦人Kyle Bass昨日（21日）再度高調唱淡港元，質疑香港的外匯儲備不足以支撑聯繫匯率制度，聲言公司正主力沽空港元。

金管局回應《彭博》查詢時則反駁，Kyle Bass誤解聯匯制度及外匯基金運作，忽視局方可動用外匯基金，以維持聯繫匯率制度穩定。

稱可用外匯儲備僅得13%

Kyle Bass昨日向投資者發信，指參考國際貨幣基金組織（IMF）的標準，香港外匯儲備最少須達4,950億元（美元‧下同），遠高於目前的4,360億元。他又質疑，在金管局報稱的外匯儲備中，僅得570億元（約13%）可供使用，形容香港的外匯儲備「匱乏得可憐」。他預料，港元聯繫匯率將於2047年自動失效，問題只是市場何時開始將此因素納入考慮，並建議投資者盡早將手上港元轉成美元。

Kyle Bass表示，聯繫匯率制度將於2047年自動失效，現時問題是市場何時反映此一不利因素。（視覺中國）

Kyle Bass接受彭博訪問時指，公司正大手購入美元，並沽空東南亞貨幣，而港元正是重點狙擊對象。他批評，現時香港樓市為全球最貴，亦是全球槓桿水平最高的經濟體之一，加上在政治層面上，中共積極在港推動《逃犯條例》將迫使大量外國企業遷出，嚴重打擊本港經濟及匯率穩定。

金管局反擊稱忽視外匯基金作用

金管局回應時指，Kyle Bass忽視《外匯基金條例》容許外匯基金用於維持聯繫匯率制度穩定，並指對方錯誤援引IMF用於新興經濟體的外匯儲備公式，而該公式並不適用於香港等成熟市場。局方強調，目前沒有必要亦無意變更聯匯制度。根據金管局數據，截至4月底，本港外匯儲備資產為4,364億元，相當於香港流通貨幣約7倍，而截至3月底的外匯基金總資產，則達到4.17萬億元。

Kyle Bass早於4月底已發文唱淡港元，提及香港與美國短期利率之間的利差，以及美國和中國之間不斷加劇的地緣政治緊張，使香港匯率制度處於崩潰邊緣，形容「香港正坐在有史以來最大的一顆金融計時炸彈上。」