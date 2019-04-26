對沖基金大鱷巴斯警告　香港坐在有史以來最大的金融計時炸彈上

有對沖基金「唱淡」本港聯繫匯率制度。美國著名對沖基金Hayman Capital創辦人巴斯（Kyle Bass），日前發表三年來第一封名為《香港無聲的恐慌》（The Quiet Panic in Hong Kong）的致投資者的信。

據《華爾街日報》報道，Kyle Bass於信中提到，浮動利率抵押貸款快速增長，香港和美國短期利率之間的利差，以及美國和中國之間不斷加劇的地緣政治緊張，使香港匯率制度處在崩潰的危險之中，形容「香港正坐在有史以來最大的一顆金融計時炸彈上。」直言，香港銀行體系的規模與槓桿率，很像金融危機爆發前的冰島、塞浦路斯和愛爾蘭。

Kyle Bass指香港銀行體系的規模與槓桿率，很像金融危機爆發前的冰島、塞浦路斯和愛爾蘭。（資料圖片）

Bass在訪問中暗示，如果有需要再一次捍衛聯繫匯率制度，香港將無力承受。他指港元拆息（HIBOR）及倫敦美元拆息（LIBOR）差距達80個基點，誘使資金流向高收益貨幣資產如美元資產，情況將促使「沽港元、買美元」情況持續，而金管局便需要耗用銀行體系總結餘去穩定港元滙價，一旦總結餘降至零，港元的累積壓力將釋放，令銀行體系面臨崩潰。

Kyle Bass認為「香港正坐在有史以來最大的一顆金融計時炸彈上。」（公司圖片）

金管局：沒有需要亦無意更改

至於亞洲金融危機期間，為遏制資本外流，香港金管局曾將隔夜拆款利率上調至高達20%，導致樓價暴跌。Bass指出，那時大約9成本港抵押貸款是以固定利率發放的，而現時大部分抵押貸款利率，則是與1個月銀行同業拆息掛鉤，在金管局干預市場期間，槓桿率已經大幅攀升，意味着借款人應對利率突然上升的能力大大減弱。

金管局則回應指，香港擁有龐大的外匯基金（香港貨幣基礎的2.5倍），政府亦審慎管理財政，加上穩健的銀行體系，為本港聯繋匯率制度提供穩固的基礎。又指，聯匯制度36年以來經歷多次經濟周期，即使過去幾年面對大量資金進出仍然運作良好。認為沒有需要亦無意更改聯匯制度。

Hong Kong Exodus - Many friends are selling their real estate, converting savings to USD, and leaving HK for good. Carrie Lam’s proposal violates the Sino-British Joint Declaration of 1984 and the 1992 US-HK Policy Act. Plunging HK into China’s darkness. https://t.co/ddCNybckLk — Kyle Bass (@Jkylebass) April 26, 2019

另外，香港欲修訂《逃犯條例》，Bass在社交網站Twitter上，轉貼銅鑼灣書店事件的主角之一，曾被擄到大陸的林榮基，與立法會議員毛孟靜的合照，據毛孟靜的說法，林榮基將流亡台灣，「離開香港他的出生地」。

Bass留言指，許多朋友正在出售他們的房地產，將儲蓄兌換成美元，他認為港府的提議違反了1984年的《中英聯合聲明》和1992年的《美國 - 香港政策法案》，將讓香港陷入中國的黑暗之中。