華為自研OS最快今秋面世　打通手機及電腦等設備

華為的作業系統（OS）即將面世？消息指出，華為消費者業務CEO余承東於昨日（21日）下午，在知名互聯網人方興東組建的老友群中透露：最快今年秋天，最晚明年春天，華為自己的OS將可能面世 。

余承東還進一步表示，華為的OS將打通手機、電腦、平板、電視、汽車、智能穿戴，（將這些設備）統一成一個操作系統；該系統是面向下一代技術而設計的，能兼容全部安卓應用和所有網上應用，如果安卓應用重新編譯，在華為OS操作系統上，運行性能提升超過60%。

據了解，華為自2012年開始便着手研發鴻蒙作業系統，至今已經過7年歲月。任正非多年前曾表示，自研作業系統是出於戰略上的考量，避免被其他企業掌握命脈，作為無可選擇情況下的終極備案使用，並非為了取代特定作業系統。

2018年時，華為消費者業務軟件工程部總裁王成錄曾透露，開發作業系統在技術上並不困難，但營造生態系統與維持和合作夥伴關係的平衡，卻是非常需要耐心、謹慎考量的一件事。

目前海外市場已佔據華為手機總體出貨量的一半以上，可預期Google中止服務支援的作法，將對華為手機業務造成相當的打擊，例如外界已猜測在MWC上展出的摺疊手機Mate X將延後至9月上市。