港鐵馬時亨：票價加幅　多年來低於通脹及薪酬升幅

港鐵（0066）主席馬時亨主持任內最後一次股東大會，他表示，港鐵已連續12年增派股息，未來亦會持續該政策，每年將70至80%的經常性利潤用作派發股息，而去年連股息及其他費用已付100億元給政府。

馬時亨稱，部分人認為「年年賺咁多錢，車費要平啲」，但事實上公司基本業務股東回報率約6.5%，較其他公共事業股低，多年來票價加幅低於通脹及薪酬升幅。而為了提升服務質素，集團去年投入逾90億元作維修及更新鐵路系統，認為港鐵要顧及長線發展，不可只看短中期表現。

港鐵主席馬時亨表示，單靠鐵路車務收入，難以支持鐵路系統，故需要開拓其他非業務收入。（羅君豪攝）

開拓非業務收入支持鐵路系統

他提到單靠票務收入，難以支持鐵路系統，故需要開拓其他業務。港鐵與發展商正建造及規劃約2萬個單位，其中小蠔灣項目可建逾1.4萬個單位，目前已經政府批准。投資物業方面，港鐵於未來4至5年將在日出康城、大圍及黃竹坑新建3個新商場，為港鐵商場總樓面增加49%。

下半年推兩地皮 涉2700個單位

物業方面，港鐵物業總監鄧智輝表示，公司已進行日出康城第11期招標，下半年將因應市況，推出日出康城第12期及黃竹坑第4期招標項目，涉2700個單位。

會上有股東提議將港鐵將物業項目分拆，不應以物業收入補貼票務，另有股東建議港鐵應讓長者免費乘車，提供更多補貼優惠，行政總裁金澤培回應稱，港鐵會為各年齡層面的乘客提供更多優惠。