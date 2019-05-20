被指拒出國泰兩男拖手廣告　港鐵以「彩虹」回應：是廣告公司處理

國泰航空近日推出一系列廣告，其中一款海報的主角，是一對拖手中的男士，引起反同團體不滿。《南華早報》今日（20日）引述消息，指機管局及港鐵都拒登有關廣告，惹起「恐同」的質疑。 港鐵同日下午回應《香港01》查詢，強調公司支持多元化、共融及消除的原則。相關廣告是由廣告代理公司承辦處理，已和該公司溝通。而港鐵更在社交媒體專頁貼上「彩虹」站的照片，強調支持多元化及平等機會。

港鐵在社交網發帖回應事件，配圖以彩虹站為背景。（MTR Facebook專頁截圖）

港鐵：公司重視平等機會、多元化

港鐵回覆《香港01》查詢指，其網絡內的廣告是由廣告代理公司承辦，廣告代理公司會按本身的指引處理客戶的申請，報道所提及的廣告，是由其中一間廣告代理公司承辦處理。

港鐵補充，公司致力在業務各方面實行平等機會原則，支持多元化，亦致力防止任何形式包括種族、性別、殘疾、年齡、性傾向、家庭崗位或任何其他因素的歧視。公司明白公眾的關注，已與廣告代理公司溝通，要求日後作相關考慮時，應充分顧及港鐵公司對平等機會及多元化的承諾。

港鐵亦在Facebook發帖回應相同的內容，並附上英文翻譯，配圖則以彩虹站月台為背景。彩虹站以附近的彩虹邨命名，車站配有六種顏色的彩虹條紋，與象徵性傾向平權運動的「彩虹旗」相似。

國泰推出新口號「志在飛躍（Move Beyond）」，並配合一系列廣告，當中一款海報為兩名男士手牽手，旁邊寫上「Move Beyond Labels」。廣告出現後，引來反同性戀團體性傾向條例家校關注組不滿，呼籲改搭其他航空公司。《南華早報》今日引消息指，機管局及港鐵都拒絕該廣告於機場及各港鐵站刊出，其他同系列的廣告則如常刊登。