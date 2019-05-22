香港航空向機師推出自願離職計劃　傳獲補償3個月月薪

早前傳出爆發股東爭拗的香港航空，向全體機師推出Voluntary Separation Scheme（VSS）的自願離職計劃，讓現時未能達到最適飛行時數的機師，選擇其他招聘機會。

有報道指出，港航飛行部向全體機師發出，提及因應機師過剩情況，有機師對未能達到最適飛行時數感到失望，因此提出自願離職計劃。參與機師可享有的條款包括，最多3個月月薪補償﹑累積及未使用的自年假可獲發補償，機師可獲回國機票資助或調遷津貼﹑服務逾2年的合資機師可獲遣散費等。

若日後港航再度招聘機師，公司會優先慮聘回經該計劃離開的機師，如機師在任職日期起3年內再加入港航，可獲保留原有職級及資歷，亦會為參與的機師安排推薦信。

稱有關安排只屬一次性

對於香港航空向機師推出自願離職計劃，《香港01》向對方查詢。公司發言人指出，近期對機隊和營運作出調整，導致出現少量機師過剩。而機師們亦對未能累積理想飛行時間表示關注並提出寶貴意見。

除了之前提供轉職到其他航空公司的機會外，香港航空現再根據機師的反饋推出自願離職計劃。 該計劃旨在為機師提供彈性選擇，尋找其他工作機會以獲取更多飛行時間，為他們帶來經濟利益以及未來重新加入香港航空的機會。有關安排只是一次性，從即日起至2019年6月3日對所有機師開放申請。

香港航空指，會持續與公司的機師互動溝通，以公平及高度重視的態度為他們釋除疑慮。