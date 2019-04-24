香港航空股東爆賣股羅生門　鍾國頌伙伴FIP稱前董事涉第三方串謀

香港航空股東之間的「爭鬥」繼續發酵。昨日（23日）有海航消息人士向《香港01》透露，香港航空股東Frontier Investment Partner（FIP）董事張子妍（Zhang Ziyan）於4月11日已簽署轉讓港航控股股份，不再持有該公司股份，故鍾國頌的董事會主席任命應為無效。

香港航空控股間接持有香港航空。

不過FIP今日（24日）發聲明，指得悉本公司前董事張子妍嫌疑與第三方串謀，盜用公司名義與Grand City Capital簽署有關香港航空控股有限公司的股權轉讓文件，並違法進行了股權登記，嚴重侵害了本公司的利益，涉嫌刑事犯罪。

FIP強烈譴責上述行徑，保留追究參與策劃、實施此次盜轉股權人士的民事和刑事責任的權力。

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張子妍去年7月不再擔任公司董事

FIP鄭重聲明，張子妍在2018年7月起已不再擔任本公司董事，她從未得到代表本公司的授權轉讓股票。張子妍以本公司或以本公司董事名義簽署的任何協定和文件屬於非法和不正確。

為了釐清香港航空的財務狀況，作為負責任的股東，FIP於3月29日聯合鍾國頌的「香港諮詢服務有限公司」向各股東發出於4月16日召開特別股東大會的通知；4月11日發生股份被神秘公司Grand City Capital盜轉事件，這正值香港航空新董事，準備徹查香港航空的歷史財務問題，暴露其違法違規運作的情形。

FIP再次重申沒有進行過所謂「轉股」，香港航空的股權處置涉及公眾利益，重大股權變更必須得到監管部門的首肯，對於所持股份被盜轉深感錯愕，會採取進一步法律手段，捍衛自身的權益。

Grand City 曾反撃鍾國頌及FIP

早前《經濟日報》引述消息人士稱，該名神秘股東「Grand City Capital」宏城創富發表聲明，反撃鍾國頌及FIP一方，不點名提及申訴一方欠缺理據和操守，包括使用誹謗和不準確言論講述香港航空事宜，有違他們聲稱「爭取香港航空最佳利益」。宏城創富更稱會採取法律行動，保障權益。