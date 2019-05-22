TVB李寶安：星美雙重質押構成違約　難評估額外減值需要

電視廣播（0511）去年購入星美（0198）逾8億元高息債，上周發現抵押品被星美在未經同意及不知情下再質押，或構成違約。 TVB行政總裁李寶安在股東會後表示，雙重質押行為已構成違約，雙方律師正進行溝通，但對雙重質押有不同詮釋。但他透露星美早前發信願意衷心解決問題，雖未有實質結果，惟讓公司感覺「安心」。

上周才發現抵押資產再遭質押

TVB在去年全年業績中，就持有的星美債券作出5億元減值撥備，令公司去年錄得31年來首度虧損。李寶安指，由於星美未公布最新財務狀況，難以評估額外減值需要。

他又說，利用星美院線資產還債是其中一個選項，但亦要視乎重組是否成功，並強調事件仍在發展，公司會檢視所有選擇，籲要有耐性。

李寶安指，TVB在去年5月投資星美債券，星美去年8月將抵押品再質押，惟TVB在去年12月對星美進行審查，及今年3月公布全年業績都未有發現。他解釋，由於內地在債券方面有「特別機制」，令事件難以發現，公司直至上周得悉事件後已盡快向公眾公布。

TVB行政總裁李寶安（圖中）表示，TVB收視率處相當高水平，昨日黃金時段兩劇有約26至27點收視。（區嘉俊攝）

未來投資趨保守

李寶安指，公司在2018年因為取消回購計劃，令資金多出，才作出相應財富管理，認購包括星美等50至60隻債券，形容這是一段「特殊時間」。他補充，現時50至60隻債券，只有星美和國儲能源的債券出現問題，其他債券到期後會逐步變現，未來投資會變得保守。

至於變現的資金，公司未有計劃用作回購，由於之前進行回購引起公司與證監會爭拗，甚至訴諸法庭，未來會考慮市場環境等因素，不會輕易提出回購。

廣告表現與上年同期相近

廣告表現方面，李寶安指，今年5月為止的廣告表現，與去年上半年表現相近，「暫時叫穩定，未曾受到中美貿易戰影響，希望將來廣告維持良性發展階段。」對於ViuTV推出自家劇的競爭，他說多選擇對觀眾是好事，又指TVB收視率處相當高水平，舉例昨日黃金時段兩劇有約26至27點收視，相比其他電視台的劇集表現高出很多倍。

至於裁員方面，他說公司去年因應重組需要才作出裁員，有關重組在去年已相繼完成，今年看不到有重大事情會發生，「應該唔會（裁員）」。

無綫節目及製作副總經理杜之克表示，目前「安心事件」造成損失仍不明確。

料「安心事件」造成損失對本財政年度影響不大

黃心穎與許志安出軌事件，令黃心穎有份演出的TVB劇集亦要重拍。無綫節目及製作副總經理杜之克表示，目前損失仍不明確，主要因為調動劇集播出時間，令廣告上承諾或有調動招致的損失，以及兩部劇集部分需要重拍，造成額外支出。

但他指，當中有市場考慮在內，因兩部需補拍的劇集都為規格較大製作，其中一套牽涉在內地播出，重拍可視為補救更大的投資。他未透露整體損失金額，但指對本財政年度影響不大。