英國芯片巨頭停止與華為合作　高通股價重挫有隱情

在美國政府對華為極限施壓的背景下，英國芯片巨頭ARM決定追隨美國；但是不得不提的是，在此背景下美國芯片生產商高通股價大跌。有報道稱，高通可以向華為授權其5G網絡技術，從而規避美國政府的「禁令」。

據英國廣播公司（BBC）於周三（22日）消息，其獲得的內部文件顯示，總部位於英國的芯片設計公司ARM在上周四（16日）已告知員工，其設計包含了「源自美國的技術」，必須暫停與華為的業務。

ARM還發表聲明稱，「遵守了美國政府制定的所有最新規定」。

該公司還指導稱，在行業活動中與其人員有接觸的ARM員工，必須「禮貌婉拒並停止」任何有關業務的對話，並強調違反貿易規則的個人可能要承擔個人責任。

芯片設計公司ARM成立於1990年，於2016年9月被日本電信巨頭軟銀收購，但總部仍設在英國劍橋。

美國總統特朗普（Donald Trump）於上周三（15日）簽署行政令，要求美國進入緊急狀態，並允許美國商務部禁止美企購買「外國敵人」生產的電信設備、技術，而美國商務部也計劃將華為及其70個分支機構列入「實體清單」，即禁止華為向美國公司供應商進行採購。

美國部分與華為聯繫緊密的企業因此受到較大影響。

中國是芯片進口大國。（視覺中國）

《日本經濟新聞》於本周一（20日）報道，美國制裁華為導致自身混亂持續，制裁華為正給美國企業帶來痛苦。在華為的92家主要供應商中，美國企業超過30家，年採購額高達110多億美元。如果失去華為這個大客戶，美國企業或會損失該筆採購。

此外，熟悉企業法務的日本律師柳田一宏稱，作為華為的供應商，「如果不能遵守交貨協議，（美國企業）還將被要求支付損害賠償」 。

被裁定違反壟斷 高通股價大插11%

值得關注的是，美國芯片生產商高通於美國時間周三收盤重挫10.9%。除上述原因令股價承壓外，據報道，美國聯邦法院裁定該公司違反了反壟斷法。高通隨後發佈聲明稱，將尋求立即中止聯邦地區法院判決的執行，並將立即向美國第9巡迴上訴法院提起上訴。

此外，需要注意的是，據路透社報道，美國科技公司交互數字（InterDigitial）於周一（20日）表示，儘管美國禁止向華為出售芯片和軟件，但它可以向華為授權其5G網絡技術。還有，美國一些專利律師稱，高通公司可能也可以這樣做。

據了解，交互數字公司和高通是美國兩大無線網絡技術專利持有者，華為是全球第三大智能手機供應商，同時是交互數字公司和高通的大客戶。有分析認為，交互數字公司的做法是針對美國對華為「禁令」的權宜性措施。