IMF：特朗普對華關稅　幾乎全由美進口商買單

國際貨幣基金組織（IMF）5月23日發佈報告稱，中美貿易緊張局勢對兩國消費者及許多生產商均造成負面影響，因關稅上升造成的成本幾乎全部由美國進口商承擔，部分關稅已轉嫁給美國消費者。

報告認為，關稅導致中美貿易減少，但雙邊貿易逆差基本沒有變化，近來的緊張局勢升級可能會嚴重挫傷商業和金融市場情緒，擾亂全球供應鏈，進而危及2019年全球增長的預期復蘇。

報告分析了關稅對兩國消費者及生產商的影響。對消費者而言，因關稅上升造成的成本幾乎全部由美國進口商承擔，部分關稅已轉嫁給美國消費者，如對洗衣機加徵的關稅，其餘部分則由進口商通過降低利潤率吸收，而進一步提高關稅則可能會同樣地轉嫁至消費者。

料全球經濟增長放慢

而對生產者來說，受貿易轉移及貿易商品價格市場分割兩個因素作用，受關稅影響的美國和中國生產商以及使用這些商品作為中間投入的生產商是潛在的輸家。

IMF認為，如果近期宣布的中美兩國新加征關稅的額外影響擴大到中美之間的所有貿易，預計短期內將使全球GDP下降三分之一個百分點，其中一半影響來自商業和市場信心效應。

此外，如不能解決貿易分歧以及其他領域貿易爭端進一步升級，例如，涉及若干國家的汽車行業，則可能會再次削弱商業和金融市場情緒，對新興市場債券利差和匯率產生負面影響，並導致投資和貿易增長放緩。