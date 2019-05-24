【收市總結】港股反彈乏力　全日僅升86點　成交不足800億元

撰文：張偉倫
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港股今日成功止跌，兼重上27300點。在美國總統特朗普表示，有信心中美雙方可以達成協議，以及中央政府推出多項刺激內需措施，帶動大市今日反彈，惟成交額不足800億元，反映出目前港股反彈力度仍不足。
恒生指數收市報27353點，升86點；國企指數收市報10445點，升44點，成交額為760億元。
出口股普遍上揚
隨著特朗普發出較友善言論，帶動出口股上揚，創科實業（0669）升2.7%，收市報49.85元，偉易達（0303）升0.4%，收市報68.55元，德昌電機（0179）升0.5%，收市報14.82元。
汽車股亦獲投資者追捧，吉利汽車（0175）升2.3%，收市報12.46元，長城汽車（2333）升3.7%，收市報5.37元，廣汽集團（2238）升1.5%，收市報7.21元。
中資金融股普遍上揚，中國平安（2318）升0.7%，收市報83.8元，建設銀行（0939）升0.3%，收市報6.25元。
騰訊逆市下跌
不過股王騰訊控股（0700）卻逆市下跌，收市報324.8元，跌0.4%，其他科技股方面，金山軟件（3888）跌1.8%，收市報17.78元。
此外濠賭股亦成為投資者沽貨對象，金沙中國（1928）今日曾見1個月新低，收市報36.6元，跌3%，銀河娛樂（0027）收市報47元，升0.3%。