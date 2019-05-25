研究機構估計　華為智能手機今年出貨量可能大跌24%

美國禁殺華為之後，多間公司表示暫停銷售華為產品。有研究機構估計，華為智能手機今年出貨量可能會大跌。

《路透社》引述研究機構Fubon Research以及Strategy Analytics報道，今年華為手機出貨量可能大跌4至24%，最嚴重情況可能在國際市場消失。

未來6個月出貨量會下滑 幅度視乎禁令最終影響

有專家表示，預期華為手機出貨量未來6個月會下滑，但由於美國商務部禁令仍有不確定性，因此難以估計影響有多大。

由於使用25%以上美國技術、原料的公司，都會受到商務部禁令影響，因此會影響到非美國公司，例如英國的晶片技術公司ARM。

分析師指出，華為手機今年出貨量會大跌，甚至明年亦會繼續下滑，有機會退出西歐市場。（路透社）

分析指若失去Google聯繫 明年從西歐市場淘汰

Strategy Analytics無線智能手機戰略總監Linda Sui指出：「如果華為失去與Google的聯繫，明年華為有可能會從西歐市場淘汰。」

行業調查公司IDC數據顯示，華為佔歐洲接近30%市場，去年總出貨量為2.08億部，其中一半是中國以外市場。

她估計明年華為手機出貨量會再跌23%，但相信在龐大的中國市場內可以生存。

出貨量料大跌要解僱數千人 暫從全球市場消失

Fubon Research則指出，之前預期華為智能手機在2019年出貨量為2.58億部，但最新估計最差情況可能跌穿2億部。

華為雖然稱已經研發自家技術多年，但專家不認同公司的說法，指出華為設備所需的關鍵零件和知識產權，無法在美國境外找到。

上海諮詢公司Intralink跟蹤晶片行業的分析師Stewart Randall認為，華為有機會解僱數千人，並會在全球市場消失一段時間。

華為手機英國點擊率大減一半 全球少26%

分析師預計，華為的高端智能手機市場會由三星及蘋果佔領，而內地同業OPPO和Vivo則會佔劇中端手機市場。

而美國禁令在市場上已經立即有反應，PriceSpy表示，過去4天華為手機受歡迎程度大幅下降，英國點擊率是前一個星期的一半，全球點擊率亦減少26%。

Jefferies分析師Edison Lee甚至認為，華為被禁會拖慢中國推出5G服務的進度。