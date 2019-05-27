中芯國際從「美國退市」　與貿易戰撞車屬巧合

中芯國際的退市已經考慮很久，與貿易戰和華為事件沒有關係，時間點重合完全是巧合。

5月24日晚間，中芯國際集成電路製造有限公司（中芯國際）突然發公告稱，將根據1934年美國證券交易法（經修訂）申請自願將其美國預托證券股份從紐約證券交易所退市，並撤銷該等美國預托證券股份和相關普通股的註冊，立即引發市場和輿論關注。但隨後，中芯國際相關人士回應，「嚴格來說是從紐交所退市，但不是從美國退市，而是降級到OTC市場。」

中芯國際是中國內地最大的集成電路代工企業，總部位於上海，提供0.35微米到28納米不同技術節點的晶圓代工與技術服務。

在中美貿易戰的膠着之際，中芯國際退出紐約證券交易所的公告引發多方關注。2018年美國政府曾一度對中芯國際發佈「禁令」。

中芯國際官方表示，此次主動申請從紐約證券交易所退市有多種原因，其中包括：與全球交易量比，中芯國際ADS交易量相對有限；維護ADS在紐約證券交易所上市帶來較重的行政負擔和較高的成本等。

2019年第一季度，中芯國際實現收入6.69億美元，同比減少19.5%。（視覺中國）

《北京青年報》的報道指出，有業內人士分析，成交低迷是中芯國際退市主因。數據顯示，5月23日之前的60個交易日，中芯國際ADS的日均成交額僅約81萬美元。同期中芯國際港股的日均交易額為2.44億港元（1港元約合0.1274美元），ADS占其全部成交額的比重僅為2.53%。

中新社的報道稱，高科技研究公司芯謀研究稱，中芯國際以香港上市為主，交易也大多在香港公開市場。與全球交易量相比，中芯國際在紐交所交易量非常有限；還要維持較重的行政負擔和較高成本。成交量小，維持成本高，經濟上並不划算。

該研究機構表示，中芯國際多年前就一直有這個想法，今年年初開始啟動退市的具體準備工作。這個時間點是與相關監管機構友好溝通的結果，並非中芯國際單方面的簡單決策。這個時間點撞車貿易戰，純屬巧合。

值得強調的是，中芯國際在將其美國預托證券股份從紐約證券交易所退市後，中芯國際仍然致力於為其投資者服務，並有意將其美國預托收據計劃維持為一級計劃。因應美國預托證券股份退市，中芯國際證券的交易將集中在中芯國際的一級市場（即香港聯合交易所有限公司）進行。