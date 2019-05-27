星展：人民幣仍維持6.9水平 　港樓全年升5%

中美貿易戰持續，為中國經濟帶來負面影響，星展銀行（香港）經濟研究部高級經濟師周洪禮表示，貿易戰為人民幣帶來貶值壓力，不過中央有一系列措施維持人民幣匯價穩定，相信兌美元短期內會維持在6.9左右，但有機會在未來幾個月跌穿7。他強調，即使人民幣跌穿7，都只會在中央容許的情況下進行，並不會在市場操作下令人民幣急跌。

他又指，貿易戰為中國宏觀經濟帶來下行壓力，即使中央加大基建投資，對內需市場的確有提振，但很難完全彌補從貿易戰帶來的損失。他提到，美國如落實對中國的3,250億美元貨品加徵關稅，將對中國GDP帶來1%影響，如美國對所有中國貨加徵關稅，將對中國GDP帶來1.5%影響。

周洪禮表示，該行預計今年中國GDP增長是6.2%，明年即是6%。

料下半年樓價回落5% 全年計仍升5%

另外，對於香港經濟而言，經濟師謝家曦指，受中美貿易戰影響，首季本港經濟影響增長跌至0.6%，由於中美屬本港最大貿易夥伴，所以轉口貿易受拖累，而服務出口增長亦有所放緩。

他提到，若股市繼續轉差或會進一步拖累私人消費表現，而人民幣轉弱亦會影響旅客消費情緒等，暫時預期今年全年經濟增長為2.5%。

他指出，年初至今樓市已升一成左右，而5月貿易戰再度升溫，相信未來一段時間將為樓市帶來下行壓力，該行維持全年樓價升5%的預測，即是下半年會回落5%左右。