李嘉誠旗下維港投資有份　毋須釀製　分子威士忌「Glyph」攻港

長和系創辦人李嘉誠旗下的維港投資，有份投資的科創公司Endless West，今日在本港推出全球首支不經陳釀桶存的分子威士忌「Glyph」，並於部分屈臣氏酒窖特選分店獨家發售，每支售488元。

公司共同創辦人兼首席執行官Alec Lee（李子民），在港出席發佈會時表示，目前產品僅在美國三藩市及紐約推出，暫不會透露具體銷售數字，年內亦將於底特律及洛杉磯推出，海外市場方面，暫時只有本港。

公司至今獲融資1,300萬美元，他表示，暫時不可以透露下一輪融資的具體時間及規模，只表示期望於年內進行；又指公司在本港未有團隊，認為屈臣氏這個合作夥伴，可幫「Glyph」銷售。

李子民（中）稱，Glyph並非要取代傳統釀酒方法，而是另辟新徑，創造出獨特可口的烈酒。（許世豪攝）

至於所謂「不經陳釀桶存的分子威士忌」，李子民表示，公司將酒的化學成份拆解，分析酒的味道、香氣及特質等的分子結構，再由植物、酵母及水果中提取相應分子，透過分子科學技術，無需釀製即可在24小時內生產出威士忌，較一般蒸餾及陳釀桶存威士忌，需時10至20年快很多。

不過他亦重申，公司並非要取代傳統釀酒方法，而是要另闢新方式創造獨特的烈酒。