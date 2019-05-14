【李嘉誠維港投資有份】植物肉製造商Impossible Foods籌逾23億　

由李嘉誠旗下的維港投資，以及微軟創辦人Bill Gates等有份投資的美國公司Impossible Foods宣布，在新一輪融資中，成功集資3億美元﹙約23.4億港元﹚。這次E輪投資，由新加坡國有投資公司淡馬錫（Temasek）及維港投資領投。

公司表示，自2011年創立以來，推行的第5輪股權融資，旨在為加速公司的業務擴展，包括為公司位於加州奧克蘭的工廠進行招聘以及擴大產能。連同今次最新的E輪融資在內，這領先業界的食品科技初創公司合共已籌集超過7.5億美元資金。

Impossible Foods於今年初推出植物漢堡2.0，獲網媒《CNET》的高級記者Dara Kerr評價稱，漢堡的「肉類部份」可以達到「猶如經過按摩的神戶牛肉眼」一樣。

進駐美國Burger King

資料顯示，Impossible Foods自去年打入市場後，至今於香港及澳門近150間餐廳供應植物肉，今年更進軍新加坡市場。而在美國本土市場，最大的高級漢堡包專門店 Red Robin，上月在全國旗下近500間分店推出Impossible Burger；世界第二大漢堡包連鎖店 Burger King，亦同樣於4月份在聖路易斯區首度供應 Impossible Whopper，以測試巿場受歡迎程度。

外電報道指， Impossible Foods的估值目標為10億美元。值得一提，同類公司、純素肉品製造商Beyond Meat本月初上市首日掛牌飆升逾1.6倍，成為今年以來IPO掛牌首日表現最佳的美國新股。可見，Impossible Foods的潛力，不容忽視。