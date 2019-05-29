太興：3年開100分店沒壓力　年尾推冰廳新品牌

太興集團（6811）明日起至下周二（6月4日）招股，擬集資最多約9.5億元。主席陳永安指，餐飲業挑戰性高，集團競爭優勢是多品牌發展，又透露今年尾會有新品牌出現，定位是高檔精緻冰廳。

近日有上市餐飲集團發盈警，陳永安指，不與其他餐飲集團作比較，又指全世界都有競爭，當中包括在內地市場，惟集團最近3年在內地市場都有增長，有利潤貢獻，故不感到擔心。未來「靠得住」和「敏華冰廳」等品牌會進駐內地，爭取內地市場份額。

共經營191間餐廳

集團目前有9個休閒餐飲品牌，共經營191間餐廳，計劃在未來3年增設約100間餐廳，即增長達5成。問到盈利會否受壓，陳永安指不擔心有壓力，對開舖速度非常有信心，集團過去5年的開店速度相若，達每年20至30間。

他又說，100間新開分店中，香港約佔3分2，內地約佔3分1，繼台式及火鍋品牌後，預告今年尾會有新品牌出現，定位是高檔精緻冰廳。

陳永安指出，未來「靠得住」及「敏華冰廳」會在內地發展。（洪嘉徽攝）

9成舖在商場 控制租金成本理想

對於租金成本方面，執行董事陳淑芳指，集團近9成租鋪在商場，內地更達99%，目前有約240張租約，由於太興優勢是多品牌，與商場及業主關係非常好，一旦有租位，會優先邀請品牌進駐，故議價方面較靈活及有優勢。她又指出過往租金佔營業額穩定在13至14%之間。她說，香港大部分租約介乎在3至6年，內地則是4至8年，故租金控制成本理想。

內地爆發非洲豬瘟，她認為沒有影響，因集團有逾50間供應商，全球都有採購，供應穩定。

對於加價計劃，她說每年會因應市場反應作微調，相信加幅會溫和，令顧客可接受。