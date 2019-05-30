歐洲央行副總裁稱　負利率對銀行來說是好事

負利率或低利率令銀行淨息差收窄，難以透過傳統吸傳款再放貸來賺錢，這是常識，但歐洲央行副總裁Luis de Guindos卻表示，負利率對銀行來說是好事，而不是障礙。

歐洲主要銀行一直抱怨，負利率拉低銀行的利潤，而歐洲央行下星期有可能討論如何提出補償。市場其中一個想法是透過實施分級存款利率，允許銀行實施分級存款利率，讓部份銀行在歐洲央行持有的部份現金存款不受負利率影響，即存在歐洲央行的存款有利息。

不良資產等結構性問題 影響銀行盈利

《路透社》報道，Luis de Guindos表示：「負利率一直是......歐洲經濟近年來復甦的誘因，從這個意義上來說，它幫助銀行提高盈利能力。」

至於銀行利潤疲弱的主因，他認為是大量不良資產、產能過剩以及成本高等結構性問題。

Luis de Guindos預計，今年銀行盈利將會下降，但之後兩年會緩慢復甦。

政府債務高企危害穩定 點名意大利

他又指出，地產泡沫、英國無協議硬脫歐以及政府債務水平高企，特別是意大利，都增加了歐元區穩定風險。「訊息非常非常清楚，當意大利政府和歐盟執委會之間的緊張關係緩和時，意大利國債息差就收窄。」

國債息產擴大，意味着投資者因憂慮該國前景而拋售短期國債，令短期國債債價跌、債息升。