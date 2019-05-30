中國限制稀土出口　日媒：有案例難實行　雖可作籌碼但有弊端

中國官方媒體近期大力宣揚稀土作用，更警告可能會禁止出口美國，以作為貿易戰的武器。不過，中國真的可以用稀土做武器嗎？《日本經濟新聞》就分析，其實並不容易。

以生產者角度來說，中國的確是有優勢。美國地質勘探局（USGS）統計，稀土產量集中在中國，有12萬噸，遠超第二位澳洲的2萬噸。

部份稀土產品 美國高度依賴中國

稀土其實是多種稀有金屬，美國在部份金屬上的確高度依賴中國。例主製造玻璃研磨劑、汽車廢氣淨化催化劑的鈰，依賴度高達96%。有助光學鏡頭提升折射率的鑭，依賴度有87%。用於電動車永磁發動機的釹，依賴度亦高達87%。

數字上中國絕對有能力控制全球稀土產量，不過日本金屬市場調查公司IRuniverse社長棚町裕次，直言難以想像會真正實施限制，因為「中長期來看，對中國自身打擊也很大。」

稀土在澳洲、緬甸等國都有出產，但產量不夠中國多。（路透社）

供應鏈下游企業 亦會受嚴重打擊

其中一項大問題是，供應鏈下游的企業無法向美國客戶出口產品，將會受到嚴重打擊。

此外，禁運會令外國企業決心找尋其他替代供應商，甚至研發不必用稀土的產品。2010年中國減少對日本出口稀土，市場質疑供應商的信譽，促使日本企業找尋其他供應國，而近年日本企業亦正研發不必用稀土的新一代電動車電池。

刺激他國增加開採、研發無稀土產品

去年日本在領海海底發現全球最大稀土礦，可讓全球使用數百年，正研究官民合作開採。中國禁令如加快外國開採，甚至研發出不再需要稀土的產品，長遠將會令中國稀土市場需求大減。

正投訴美國違反WTO規則 難明正言順

再者，中國只以稀土禁運往美國來反擊，將會十分困難。原因是日美歐早幾年認為中國出口限制是隨意優待國內產業的政策，向世界貿易組織（WTO）投訴，而WTO在2014年裁定中國敗訴，是不利中國以稀土反擊的案例。

而目前中國主張美國的懲罰性關稅違反WTO規則，如果中國實施稀土禁運，就等於中國「講一套做一套」，沒有說服力。