美國對中國稀土有多依賴　報告稱78%從中國進口

稀土作為一種重要資源，被廣泛應用到諸多領域。在美國打壓華為之際，有分析稱中國可能用稀土進行反擊，主要是因為美國稀土進口在很大程度上依賴中國。

美國對中國通信巨頭華為採取打壓措施後，擔心中國會用管控稀土出口來對美進行反擊，因為中國的稀土產量佔全球95%，稀土作為一種重要資源證被應用于越來越多的領域。

隨着中美貿易戰矛盾激化，中國國家主席習近平等領導人於北京時間5月20日視察江西贛州稀土產業發展情況，這很可能意味着，中國要將「稀土」當做對美最有力的「報復牌」。該舉動被視為有意釋放打「稀土牌」以制衡美國的信號。

據市場研究機構research and markets在5月發佈的一份報告稱，2017年，中國生產了全球80%以上的稀土金屬和化合物。中國對美國稀土出口佔美國稀土進口的78%，而來自愛沙尼亞、法國和日本的稀土僅佔美國稀土進口總量的14%。

2017年1月至9月，中國累計出口稀土金屬2,878噸，稀土氧化物27,000噸，同比分別增長13%和9%。其中，稀土永磁體累計出口22,000噸，同比增長10.5%。2018年1月至12月，稀土出口數量為53,031噸，同比增長3.6%，2019年1月至4月，稀土出口數量為15,626噸，同比下降4.3%。4月當月，稀土出口數量為4,329噸，同比增長11.7%。

隨着高科技產業的發展，稀土資源被應用到更廣泛的領域。（視覺中國）

稀土為「工業維生素」

這份報告指出，20世紀90年代，中國企業開始大規模開採和出口稀土，近年來，為了升級稀土產業，中國從出口原礦轉向出口氧化物產品。

據悉，稀土元素被譽為"工業的維生素"，具有無法取代的優異磁、光、電性能，對改善產品性能，增加產品品種，提高生產效率起到了巨大的作用。由於稀土作用大，用量少，已成為改進產品結構、提高科技含量、促進行業技術進步的重要元素，被廣泛應用到了冶金、軍事、石油化工、玻璃陶瓷、農業和新材料等領域。

美國對來自中國的稀土資源相當依賴。（資料圖片）

報告﹕美國依賴從中國入口稀土礦產

隨着全球高科技產業的快速發展，稀土正在被應用到更多的高科技領域，軍事和民用產業都對稀土有着旺盛的需求。美國企業對稀土氧化物產品需求旺盛。

報告稱，美國企業把富含鑭的礦石運到中國，然後從中國購買氧化物和化學製品。美國是中國稀土的主要買家，而鑭被用於煉油。

2019年5月，美國決定不對中國的稀土和其他重要礦產徵收進口關稅。報告認為，這表明，美國仍然嚴重依賴中國的礦產來生產消費性電子產品、軍事裝備和其他許多產品。